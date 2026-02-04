Οι Metric επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το single "Victim Of Luck"

Οι Metric ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ, Romanticize The Dive, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου μέσω της Thirty Tigers. Για να γιορτάσουν την ανακοίνωση, το συγκρότημα μοιράστηκε το νέο single "Victim Of Luck", συνοδευόμενο από ένα ολοκαίνουργιο μουσικό video.

«Το "Victim Of Luck", και στην πραγματικότητα ολόκληρος ο δίσκος, μιλά για τον ρομαντισμό μιας ζωής που δεν είναι τέλεια. Για το να αφήνεις πίσω τη μάσκα της αυτοσυνείδησης και της ματαιοδοξίας», λέει η Emily Haines. «Μου πήρε πολύ καιρό να βγω από τον ίδιο μου τον δρόμο και ήθελα αυτό το τραγούδι να λειτουργεί σαν κάλεσμα για κάτι τέτοιο — καλύτερα αργά παρά ποτέ. Μπορείς να είσαι εξίσου “θύμα” της καλής τύχης όσο και της κακής. Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν άφραγκοι, παίζαμε μπροστά σε δέκα άτομα και δεν είχαμε τίποτα να μας στηρίξει, αλλά αρνηθήκαμε να τα παρατήσουμε. Δεν είμαστε σήμερα δισεκατομμυριούχοι σούπερσταρ — και ποτέ δεν ήταν αυτός ο στόχος. Τελικά, το grind είναι αυτό που δεν θα αντάλλασσες με τίποτα και οι δεσμοί που χτίζεις δεν μπορούν να προσποιηθούν. Αυτό που θέλαμε είναι αυτό που έχουμε, και δεν είμαστε θύματα τίποτα. Αφιερώσαμε τις ζωές μας ο ένας στον άλλον και αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο».

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε επίσης ένα companion video για το τραγούδι, φτιαγμένο από ακυκλοφόρητο αρχειακό υλικό: στιγμές ζωής στο δρόμο, διαδρομές με βαν, τσιγάρα, συναυλίες σε clubs και χαβαλέ σε άθλια καμαρίνια. Το παρελθόν «κουμπώνει» με το παρόν, καθώς βλέπουμε και ένα sneak peek από την πρόσφατη επανένωση των Metric με τον φωτογράφο της indie sleaze σκηνής Mark “The Cobrasnake”, ο οποίος είχε τραβήξει μερικές από τις πρώτες φωτογραφίες του συγκροτήματος όταν ξεκινούσε στο Λος Άντζελες και επιστρέφει τώρα για το νέο άλμπουμ.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου δίσκου, οι Metric, Broken Social Scene και Stars ανακοίνωσαν την All The Feelings North American Tour, σε παραγωγή της Live Nation. Πρόκειται για έναν εορτασμό διαχρονικής φιλίας και δημιουργικής συνύπαρξης ανάμεσα στους θρύλους του Τορόντο. Η περιοδεία ξεκινά στις 8 Ιουνίου από το Moody Theatre στο Όστιν και ολοκληρώνεται στις 7 Αυγούστου στο RBC Amphitheatre στο Τορόντο σηματοδοτώντας την τρίτη headline εμφάνιση των Metric σε αυτόν τον χώρο.