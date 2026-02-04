Η Lorde δωρίζει πάνω από 200.000 δολάρια υπέρ μεταναστών στη Μινεσότα

Η κίνηση αλληλεγγύης της Νεοζηλανδής τραγουδοποιού προς τους κατοίκους της Μινεάπολις έρχεται σε μια περίοδο έντονων επιχειρήσεων της ICE στην πόλη τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο δύο αμάχων.

Η Renee Good, 37 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πράκτορα της ICE Jonathan Ross στη Μινεάπολις στις 7 Ιανουαρίου. Η δολοφονία προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλούς —μεταξύ αυτών τον δήμαρχο της Μινεάπολις Jacob Frey και τον κυβερνήτη της Μινεσότα Tim Walz— να ζητούν τον τερματισμό της παρουσίας της ICE στην πόλη. Ο Donald Trump και αρκετοί υποστηρικτές του υπερασπίστηκαν τον πυροβολισμό, ισχυριζόμενοι ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τον Alex Pretti έπειτα από σύντομη συμπλοκή κατά τη διάρκεια «στοχευμένης» επιχείρησης μεταναστευτικού ελέγχου. Και σε αυτή την περίπτωση έγινε λόγος για αυτοάμυνα, ωστόσο πολλοί αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι ο 37χρονος νοσηλευτής ήταν άοπλος τη στιγμή του πυροβολισμού.

Η Lorde προστίθεται πλέον στη λίστα των γνωστών προσώπων που εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους στους κατοίκους της περιοχής και καταδικάζουν τις ενέργειες και την παρουσία της ICE.

Μέσα από τα Instagram Stories της την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η Lorde αναφέρθηκε στη συναυλία που έδωσε στη Μινεάπολις πριν από τρεις μήνες στο πλαίσιο της περιοδείας Ultrasound και ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει μέρος των εσόδων εκείνης της εμφάνισης στην τοπική κοινότητα. «Δωρίζω τα έσοδα από το merch μας στη Μινεάπολις (204.000 δολάρια) στο Minnesota Immigration Rights Action Committee και στο Immigrant Defense Network», έγραψε, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία της με τη φράση «ICE Out» γραμμένη στο χέρι της.

Το Minnesota Immigration Rights Action Committee συγκεντρώνει πόρους για οικογένειες που έχουν πληγεί από εφόδους, κρατήσεις και απελάσεις της ICE, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην οργάνωση διαδηλώσεων. Το Immigrant Defense Network αυτοπροσδιορίζεται ως κοινοτική οργάνωση που εργάζεται για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστευτικών κοινοτήτων, παρέχοντας και νομική υποστήριξη σε όσους έχουν επηρεαστεί από τη δράση της ICE.

Μεταξύ άλλων καλλιτεχνών που έχουν τοποθετηθεί δημόσια είναι και ο Bruce Springsteen, ο οποίος κυκλοφόρησε τραγούδι «σε απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που ασκείται στη Μινεάπολις» και το αφιέρωσε «στους ανθρώπους της Μινεάπολις, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των Alex Pretti και Renee Good».