Οι Mandy, Indiana συνεργάζονται με τον Billy Woods στο εκρηκτικό νέο single "Sicko!"

Οι Mandy, Indiana μοιράστηκαν το πιο πρόσφατο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους Urgh. Aκούστε το "Sicko!", με τη συμμετοχή του ράπερ Billy Woods.

Το κομμάτι χτίζεται πάνω σε ένα σφυροκοπημένο techno πλαίσιο, με τα φωνητικά του Woods να μπαίνουν πάνω από έναν έντονο, industrial ήχο, δημιουργώντας κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα singles που έχει ήδη παρουσιάσει το τετραμελές σχήμα από τον δίσκο: τα "Magazine" και "Cursive".

Για τη συνεργασία με τον Woods, το ένα μισό του ντουέτου Armand Hammer δήλωσε: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι με έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε και μας έχει εμπνεύσει. Ο Woods είναι μια τόσο μοναδική φωνή στο hip-hop· οι λέξεις του είναι εξαιρετικά εκφραστικές και αυτό το κομμάτι προσθέτει σίγουρα μια διαφορετική διάσταση στον δίσκο».

Όσο για το video του τραγουδιού, πρόκειται για μια συλλογική δουλειά: επτά διαφορετικοί κινηματογραφιστές δημιούργησαν από ένα segment διάρκειας 30 δευτερολέπτων ο καθένας.

«Τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε την τέχνη και τη μουσική, συχνά σημαίνοντας ότι σπάνια βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο music video όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί», ανέφερε το συγκρότημα. «Για το "Sicko!" θέλαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος καταναλώνει την τέχνη στις πλατφόρμες. Ζητήσαμε από δημιουργούς να φτιάξουν 30δευτερες ταινίες με θέμα την “αρρώστια”, αντλώντας έμπνευση από το κομμάτι.

Ήταν ένα πείραμα για να δούμε πώς θα μπορούσε να είναι ένα music video αν παρουσιάζαμε διακριτά —και συχνά αντικρουόμενα— οπτικά στυλ δίπλα-δίπλα. Τα videos στη συνέχεια ταίριαξαν με διαφορετικά μέρη του κομματιού σε μια αλληλουχία που μας φάνηκε σωστή. Παρακολουθώντας κάθε μικρό φιλμ, ακούς τελικά ολόκληρο το τραγούδι».