Ο Roger Taylor χτυπάει πολιτικά νεύρα με το νέο single "Chumps"

O Roger Taylor επιστρέφει με το "Chumps", ένα πένθιμο, αιχμηρό τραγούδι που στοχεύει ευθέως την εξουσία και επιβεβαιώνει ότι ποτέ δεν φοβήθηκε να κάνει την πολιτική μέρος της μουσικής του.

Roger Taylor
Avopolis Team

Ο ντράμερ των Queen, Roger Taylor, κυκλοφόρησε αθόρυβα αλλά δηλητηριωδώς το νέο single "Chumps", ένα κομμάτι που μοιάζει ξεκάθαρα με αιχμηρό πολιτικό σχόλιο προς τον σημερινό ένοικο της 600 Pennsylvania Avenue NW στην Ουάσινγκτον.

Στο πένθιμο "Chumps", ο Taylor τραγουδά με εμφανή απόγνωση για «έναν άνθρωπο χωρίς ηθική, χωρίς καμία ποιότητα», πάνω σε απαλές στρώσεις συνθεσάιζερ, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αξιοσημείωτη στιχουργική δεξιοτεχνία: «treachery» δίπλα στο «lechery», «pomposity» να κουμπώνει με «atrocities». Λέξεις σαν μαχαίρια, χωρίς φίλτρο.

Ο Taylor, που εδώ και δεκαετίες αρνείται πεισματικά να κρατήσει την πολιτική έξω από τη μουσική του, δεν πέφτει από τα σύννεφα. Το 2019 είχε ήδη δώσει το δικό του state-of-the-nation με το "Gangsters Are Running This World", ενώ στο άλμπουμ Happiness του 1994 είχε συμπεριλάβει τόσο το "Dear Mr. Murdoch", ευθεία επίθεση στον μιντιακό κολοσσό Rupert Murdoch, όσο και το "Nazis 1994", μια οργισμένη καταγγελία της ανόδου του νεοναζισμού. Το "Dear Mr. Murdoch" μάλιστα ανανεώθηκε το 2011, μετά το σκάνδαλο υποκλοπών του News of the World.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Taylor έχει διασκευάσει και το εμβληματικό "Working Class Hero" του John Lennon, στο άλμπουμ Electric Fire (1998). Με λίγα λόγια: το "Chumps" δεν είναι μια φαεινή εξαίρεση, αλλά μια βολή ακριβείας από έναν μουσικό που ξέρει πολύ καλά πότε και πώς να σηκώνει τη φωνή του.

Παρακάτω οι στίχοι του "Chumps":

Roger Taylor – Chumps

A man of no morality
Of no real quality
A shallow man

A man, devoid of empathy
No trace of sympathy
A callow man

A man, with no humanity
Of endless vanity
A swollen man

A one-man calamity, catastrophe
No trace of sanity, an empty shell

We’re drowning in your self regard
We’re drowning in your lies
We drown in your pomposity
In your atrocities
We drown

A man, of truthless vanities
Of countless fantasies
A nothing man

A man, of greed and treachery
Of mindless lechery
No kind of man

You men, of no morality
Your popularity, an endless mystery

 

 

 

