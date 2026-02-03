Ο Roger Taylor χτυπάει πολιτικά νεύρα με το νέο single "Chumps"

Ο ντράμερ των Queen, Roger Taylor, κυκλοφόρησε αθόρυβα αλλά δηλητηριωδώς το νέο single "Chumps", ένα κομμάτι που μοιάζει ξεκάθαρα με αιχμηρό πολιτικό σχόλιο προς τον σημερινό ένοικο της 600 Pennsylvania Avenue NW στην Ουάσινγκτον.

Στο πένθιμο "Chumps", ο Taylor τραγουδά με εμφανή απόγνωση για «έναν άνθρωπο χωρίς ηθική, χωρίς καμία ποιότητα», πάνω σε απαλές στρώσεις συνθεσάιζερ, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αξιοσημείωτη στιχουργική δεξιοτεχνία: «treachery» δίπλα στο «lechery», «pomposity» να κουμπώνει με «atrocities». Λέξεις σαν μαχαίρια, χωρίς φίλτρο.

Ο Taylor, που εδώ και δεκαετίες αρνείται πεισματικά να κρατήσει την πολιτική έξω από τη μουσική του, δεν πέφτει από τα σύννεφα. Το 2019 είχε ήδη δώσει το δικό του state-of-the-nation με το "Gangsters Are Running This World", ενώ στο άλμπουμ Happiness του 1994 είχε συμπεριλάβει τόσο το "Dear Mr. Murdoch", ευθεία επίθεση στον μιντιακό κολοσσό Rupert Murdoch, όσο και το "Nazis 1994", μια οργισμένη καταγγελία της ανόδου του νεοναζισμού. Το "Dear Mr. Murdoch" μάλιστα ανανεώθηκε το 2011, μετά το σκάνδαλο υποκλοπών του News of the World.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Taylor έχει διασκευάσει και το εμβληματικό "Working Class Hero" του John Lennon, στο άλμπουμ Electric Fire (1998). Με λίγα λόγια: το "Chumps" δεν είναι μια φαεινή εξαίρεση, αλλά μια βολή ακριβείας από έναν μουσικό που ξέρει πολύ καλά πότε και πώς να σηκώνει τη φωνή του.

Παρακάτω οι στίχοι του "Chumps":

Roger Taylor – Chumps

A man of no morality

Of no real quality

A shallow man

A man, devoid of empathy

No trace of sympathy

A callow man

A man, with no humanity

Of endless vanity

A swollen man

A one-man calamity, catastrophe

No trace of sanity, an empty shell

We’re drowning in your self regard

We’re drowning in your lies

We drown in your pomposity

In your atrocities

We drown

A man, of truthless vanities

Of countless fantasies

A nothing man

A man, of greed and treachery

Of mindless lechery

No kind of man

You men, of no morality

Your popularity, an endless mystery