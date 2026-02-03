Πέθανε ο Billy Bass Nelson, ιδρυτικός μπασίστας των Parliament-Funkadelic

Ο Billy Bass Nelson, ο ιδρυτικός μπασίστας της πρωτοποριακής funk κολλεκτίβας Parliament-Funkadelic, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή στις 31 Ιανουαρίου μέσω της σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook από τον ηγέτη του, George Clinton, ο οποίος επιβεβαίωσε απλώς τον θάνατο του Nelson, προσθέτοντας: «Ανάπαυση σε αιώνια ειρήνη και funk».

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.

Ο Nelson, με το πλήρες όνομα William Nelson Jr., ήταν στενός φίλος του Clinton από τα πρώτα χρόνια, όταν οι δυο τους σχημάτισαν ένα μουσικό ντουέτο δουλεύοντας σε κουρείο στο Νιου Τζέρσεϊ. Το αρχικό τους σχέδιο ήταν να υπογράψουν στη Motown και στα τέλη της δεκαετίας του ’60 κυκλοφόρησαν μια σειρά από singles με το όνομα The Parliaments.

Η πορεία τους υπήρξε σχετικά επιτυχημένη, με το single "I Wanna Testify" του 1967 να μπαίνει στα charts, φτάνοντας στο Νο 20 του γενικού pop chart και στο Νο 3 των R&B καταλόγων.

Αργότερα, το σχήμα εξελίχθηκε σε πλήρες συγκρότημα με ρυθμικό τμήμα και, ύστερα από διαμάχη με τη δισκογραφική τους, μετονομάστηκε σε Parliament-Funkadelic. Με αυτό το όνομα, ο Nelson έπαιξε στους τρεις πρώτους δίσκους του συγκροτήματος: Funkadelic και Free Your Mind… and Your Ass Will Follow (και οι δύο το 1970), καθώς και στο εμβληματικό Maggot Brain του 1971.

Το 1975 αποχώρησε από το συγκρότημα λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον Clinton, όμως επανενώθηκε μαζί τους σε διάφορες φάσεις τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και για την ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 1997, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πολλά ακόμη μουσικά πρότζεκτ.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ίδρυσε το συγκρότημα OG Funk και, με την πάροδο των χρόνων, συνεργάστηκε με μια μακρά λίστα καλλιτεχνών, όπως οι The Temptations, The Commodores, Lionel Richie και Smokey Robinson.