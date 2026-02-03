Oι Νορβηγοί Tulus ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ

Οι θρυλικοί Tulus από το Nittedal παρουσιάζουν επιτέλους στο κοινό την πρώτη, φονική γεύση από το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ τους, Morbid Desires, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από τη γερμανική Darkness Shall Rise Productions. Σχηματισμένοι το 1991, οι Tulus έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους πρωτοπόρους του True Norwegian Black Metal. Μέχρι σήμερα παραμένουν ανάμεσα στους κορυφαίους του είδους, αμετακίνητοι στη δέσμευσή τους για ποιότητα. Το δυναμικό νέο single "Salme II", που ανοίγει το Morbid Desires, επιβεβαιώνει ότι κάποια θηρία δεν χάνουν ποτέ τη ζωτικότητά τους. Είναι αναζωογονητικά εξαιρετικό και εκνευριστικά καλοδουλεμένο.

Το "Salme II" (συνοδοιπόρος του "Salme" από το Evil του 1999) αποδεικνύεται επικό αλλά και οικείο, νεανικό στην αδιαπραγμάτευτη ενέργειά του, αλλά ταυτόχρονα παλιό στο πνεύμα και βαθιά οργανικό. Ένα εξωκοσμικό synth intro δίνει τη θέση του σε νεκρωτική οργή. Αφηγούμενος αυτή τη ζοφερή ιστορία, ο Blodstrup παραδίδει κορυφαίες φωνητικές ερμηνείες που ορίζουν τη βαρβαρότητα. Παράλληλα, συνθέτει κολλητικά riffs και, στην ακουστική κιθάρα, προσθέτει ακόμη και απολαυστικές φλαμένκο πινελιές. Όπως πάντα, τα τύμπανα του Sarke αξίζουν θαυμασμό, ενώ ο Crowbel (κιθαρίστας σε άλλα συμφραζόμενα) επιδεικνύει τη δεξιοτεχνία του στο μπάσο.

Την ίδια στιγμή, ο guest Lars-Erik Westby, παλιός συνοδοιπόρος του συγκροτήματος, προσφέρει ψαλμωδίες που ρέουν αβίαστα μέσα στη σκοτεινή ατμόσφαιρα, αναδεικνύοντας τόσο πνευματικές όσο και folk αποχρώσεις. (Η συμμετοχή του συνέβαλε στο να γίνει η διασκευή των Tulus στο "Space Oddity" του David Bowie μία από τις αγαπημένες black metal επανερμηνείες κλασικών rock τραγουδιών). Αυτό το υποβλητικό διαμάντι καλεί εικόνες από επιβλητικά και καταραμένα σκανδιναβικά τοπία. Και σαν να μην έφταναν οι ανατροπές, το απολύτως απόκοσμο outro αποτελεί ένα ξεχωριστό δώρο, μαγεύοντας τον ακροατή με ένα επικίνδυνα μοχθηρό groove.

Το single επιβεβαιώνει ότι το τρίο διατηρεί άψογη χημεία. Οι Tulus είναι επίσης τυχεροί που συνεχίζουν να επωφελούνται από τις εξαιρετικές συνεισφορές ενός «τέταρτου μέλους», της ποιήτριας Hildr. Ίσως η καλύτερη στιχουργός του black metal, η Hildr βρίσκεται στο πλευρό των Tulus από την αρχή· τα κείμενά της εστιάζουν στη λαογραφία, τη φύση, την ιστορία και τη μυθολογία.