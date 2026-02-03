Οι NOFX επιστρέφουν με το νέο πολιτικό τραγούδι "Minnesota Nazis"

Παρά το γεγονός ότι οι punk θρύλοι NOFX έδωσαν την τελευταία τους συναυλία τον Οκτώβριο του 2024, το συγκρότημα συνεχίζει να κυκλοφορεί νέο υλικό. Το 2025 παρουσίασαν το πρώτο μέρος μιας τριλογίας με demos και ακυκλοφόρητα κομμάτια, με τίτλο A to H. Τώρα, επιστρέφουν με ένα ακόμη νέο τραγούδι, το "Minnesota Nazis", το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει ελαφρώς τροποποιημένους στίχους ώστε να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση γύρω από τη δράση του ICE στη Μινεσότα.

«Έγραψα ένα τραγούδι με τίτλο "Huntington Beach Nazis" το 2022, όταν πέρασα εκεί έξι νηφάλιες εβδομάδες», εξηγεί ο frontman των NOFX, Fat Mike. «Υπάρχει πραγματικά μια διασταύρωση των οδών Rhein και Heil. Λίγο περίεργο… Τέλος πάντων, μετά από όλα όσα συνέβησαν πρόσφατα και μας ράγισαν την καρδιά στη Μινεσότα, αποφάσισα να αλλάξω κάποιους στίχους και να το κυκλοφορήσω ψηφιακά. Άλλαξα ακόμη και τον τίτλο σε "Minnesota Nazis". Νομίζω ότι είναι ταιριαστό. Αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να σταματήσει την απόλυτη τρέλα… αλλά κάνεις ό,τι μπορείς για να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο. Ας προσέχουμε ο ένας τον άλλον όσο μπορούμε. Αγάπη > Μίσος… ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει έτσι».