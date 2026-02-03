Οι Teen Suicide επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και single "Idiot"

Οι Teen Suicide θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, Nude descending staircase headless, στις 17 Απριλίου από τη Run For Cover Records. Το LP ηχογραφήθηκε και από τον Mike Sapone (Taking Back Sunday, Oso Oso, Cymbals Eat Guitars) που ανέλαβε και την τελική παραγωγή. Πριν από την κυκλοφορία του Nude descending staircase headless, οι Teen Suicide έδωσαν στη δημοσιότητα ένα video για το κομμάτι "Idiot". Παράλληλα, οι Teen Suicide ανακοίνωσαν και μια εκτενή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με τη συμμετοχή των Liquid Mike, University, Pure Hex και άλλων.

Όπως λένε και οι ίδιοι, το νέο τους άλμπουμ παλεύει με τον μηδενισμό, τον εθισμό και το τι σημαίνει τελικά να προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι με διάρκεια, σε έναν κόσμο που επιλέγει σχεδόν πάντα τον δρόμο της μικρότερης αντίστασης. «Νομίζω πως για να γράψεις αυτού του είδους τη μουσική, πρέπει κάπως να αντλείς από την οδύνη», εξηγεί η Kitty. «Η δική μας οδύνη είναι περισσότερο εξωτερική. Αυτό είναι που κάνουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι να φτιάχνουμε μουσική. Έτσι, οι υπαρξιακοί κίνδυνοι αυτών των συνεχώς μεταβαλλόμενων μηχανών και συστημάτων μέσα στα οποία προσπαθούμε να υπάρξουμε, είναι αυτό που μας τρελαίνει όταν καθόμαστε να γράψουμε ένα τραγούδι».