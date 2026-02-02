O Peter Gabriel συνεχίζει το σεληνιακό του ταξίδι με το "Put The Bucket Down"

Ο Peter Gabriel επιστρέφει με ένα δεύτερο νέο single, το "Put The Bucket Down", συνεχίζοντας την πορεία που άνοιξε τον προηγούμενο μήνα με το "Been Undone" και την ανακοίνωση του επερχόμενου άλμπουμ o\i.

Όπως και με το i/o του 2023, ο Gabriel θα κυκλοφορεί νέα κομμάτια σε κάθε πανσέληνο μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου. Και πάλι, κάθε τραγούδι θα έχει δύο εκδοχές: Dark-Side και Bright-Side, με τις μίξεις να υπογράφουν αντίστοιχα οι Tchad Blake και Mark ‘Spike’ Stent.

Ο ίδιος εξηγεί ότι παράλληλα δουλεύει ένα ευρύτερο project, μια παράσταση με κεντρικό άξονα τον ανθρώπινο εγκέφαλο, μέσα στην οποία εντάσσονται τραγούδια τόσο από το i/o όσο και από το o\i. «Αυτό το κομμάτι βρίσκεται σε ένα σημείο της αφήγησης όπου μπορούμε ταυτόχρονα να “διαβάζουμε” και να “γράφουμε” σκέψεις», λέει. «Ο αφηγητής δεν είναι σίγουρος αν οι σκέψεις του είναι δικές του ή αν βρίσκονται μέσα στο μυαλό κάποιου άλλου. Είναι μέσα στο κεφάλι του ή στο κεφάλι ενός άλλου;»

Ο «κουβάς» του τίτλου είναι, σύμφωνα με τον Gabriel, όλη η σαβούρα που γυρίζει διαρκώς στο μυαλό μας. «Το να αφήσεις τον κουβά κάτω σημαίνει να βρεις ξανά τον δρόμο σου». Μουσικά, το κομμάτι χτίστηκε γύρω από έναν ρυθμικό πυρήνα που ο ίδιος αποκαλεί lop-sided loop. «Όταν μπήκε η μπάντα και το έπαιξε, το τραγούδι ζωντάνεψε πραγματικά. Αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά». Το μεγαλύτερο μέρος του κομματιού βασίζεται στη δουλειά του συγκροτήματος, όμως στις ορχηστρικές ηχογραφήσεις ζήτησε από τον John Metcalfe να προσθέσει ένα επιπλέον μέρος: «Το γράψαμε επιτόπου στο στούντιο, είναι απίστευτα απλό, αλλά εξυπηρετεί τέλεια το τραγούδι».

Ο Gabriel αναφέρεται επίσης στους πνευστούς μουσικούς που συμμετέχουν: «Στο προηγούμενο άλμπουμ ήμουν πολύ τυχερός που έπαιξα με τον Paolo Fresu, και στην περιοδεία με τον Josh Shpack. Και οι δύο έχουν ηχογραφήσει τη δική τους εκδοχή της οργανικής μελωδίας και εδώ».

Όπως συνέβη και με τα singles του i/o, κάθε νέα κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα πρωτότυπο εικαστικό έργο. Για το “Put The Bucket Down”, ο Gabriel συνεργάζεται με τον καλλιτέχνη Tomás Saraceno. Το έργο, με τίτλο Cosmic Spider/Web, απεικονίζει τρία διαφορετικά είδη αραχνών: την Cyrtophora citricola (τροπική αράχνη ιστού-σκηνής), την Nephila senegalensis (χρυσή αράχνη με δακτυλιωτά πόδια) και την Holocnemus pluchei (μαρμαρωμένη αράχνη κελαριού).

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτόν τον μήνα έχουμε ένα έργο τέχνης φτιαγμένο από τον Tomás Saraceno και… 12 αράχνες που αναφέρονται ως συνδημιουργοί», προσθέτει ο Gabriel. «Είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων καλλιτέχνης· το πρότζεκτ Aerocene ήταν το πρώτο πράγμα δικό του που γνώρισα και με τράβηξε αμέσως».