Ο Jozef van Wissem ζωντανεύει τον "Δρ. Καλιγκάρι" στο Arch Club

Στις 12 Μαρτίου 2026, ο καταξιωμένος μινιμαλιστής συνθέτης Jozef van Wissem θα παρουσιάσει ζωντανά το στοιχειωτικό πρωτότυπο soundtrack του για την ταινία The Cabinet of Dr. Caligari, το εμβληματικό έργο του γερμανικού εξπρεσιονισμού του 1920, στο Arch Club.

Αυτή η μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία αναβιώνει την παράδοση του βωβού κινηματογράφου, ενώ συνδυάζει σκοτεινές ατμόσφαιρες, υποβλητικές μελωδίες και ζωντανή ερμηνεία, δημιουργώντας μια υπνωτική και σχεδόν τελετουργική εμπειρία για το κοινό.

Ο Jozef van Wissem είναι Ολλανδός συνθέτης και λαουτέρης, γνωστός για τις μινιμαλιστικές, υποβλητικές συνθέσεις του που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική πρώιμων εποχών με σύγχρονο πειραματικό ήχο.

Έχει συνεργαστεί εκτενώς με τον σκηνοθέτη και μουσικό Jim Jarmusch, συνθέτοντας soundtracks για ταινίες όπως το Only Lovers Left Alive, για το οποίο κέρδισε το Βραβείο Soundtrack των Καννών το 2013.

Το έργο του van Wissem χαρακτηρίζεται από σκοτεινές, διαλογιστικές μελωδίες και μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο λαούτο, επανατοποθετώντας το στο σύγχρονο κινηματογραφικό και avant-garde μουσικό πλαίσιο.

Το αυθεντικό του soundtrack για το The Cabinet of Dr. Caligari έχει παρουσιαστεί ζωντανά σε διεθνείς σκηνές, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τον τρόπο που αναδημιουργεί την κλασική σιωπηλή ταινία μέσα από έναν έντονο και ατμοσφαιρικό ήχο.

Η ταινία The Cabinet of Dr. Caligari (1920) είναι ορόσημο του γερμανικού εξπρεσιονισμού και μια από τις πιο επιδραστικές σιωπηλές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Σκηνοθετημένη από τον Robert Wiene, ξεχωρίζει για την αλλόκοτη, παραμορφωμένη αισθητική της, με έντονες γωνίες & γραμμές και δραματικές σκιές που αντικατοπτρίζουν την ψυχολογική ένταση των χαρακτήρων και την αίσθηση παραμόρφωσης της πραγματικότητας.

Η ιστορία ακολουθεί τον μυστηριώδη Δρ. Καλιγκαρι και τον υπνωτισμένο υπηρέτη του Cesare, ο οποίος εκτελεί εγκλήματα υπό τις εντολές του. Μέσα από αυτό το παρανοϊκό αφήγημα, η ταινία εξερευνά θέματα εξουσίας, τρέλας και αμφιβολίας για την πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν κόσμο σκοτεινό, ψυχολογικά φορτισμένο και βαθιά υποβλητικό.

Η επιρροή της ταινίας είναι τεράστια: ενέπνευσε τον κινηματογράφο τρόμου, τα film noir και τους μετέπειτα πειραματισμούς με τον οπτικό σχεδιασμό και την ψυχολογική αφήγηση. Η αισθητική της έχει επηρεάσει σκηνοθέτες όπως οι Tim Burton, Terry Gilliam, David Lynch και πολλούς δημιουργούς του σύγχρονου arthouse cinema.

Με το ζωντανό soundtrack του Jozef van Wissem, η προβολή επαναφέρει την αρχική ένταση και το σκοτεινό της ύφος, δίνοντας νέο, υποβλητικό ψυχολογικό βάθος στην εμπειρία του κοινού.

Πληροφορίες συναυλίας :



JOZEF VAN WISSEM

The Cabinet of Dr. Caligari

Live Score + Film Screening

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00



Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα



Εισιτήρια:



** Τα εισιτήρια είναι για θέσεις καθήμενων



Εισιτήρια – Κανονικό: 22€



Tickets link:

JOZEF VAN WISSEM - "THE CABINET OF DR. CALIGARI" | ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)





