Οι Godfathers επιστρέφουν με "Going Wrong" και "Lesbian Café"

Με ένα εκρηκτικό double A-side single, οι Godfathers ανοίγουν νέο κεφάλαιο σκληρού rock 'n' roll.

The Godfathers
Μετά τον εορτασμό των 40 χρόνων τους το 2025, οι Godfathers επιστρέφουν με ένα νέο double A-side single που περιλαμβάνει τα "Going Wrong" και "Lesbian Café". Το μήνυμα του συγκροτήματος είναι ξεκάθαρο και ηχηρό, καθώς μπαίνουν ορμητικά σε ένα νέο κεφάλαιο με κλασικό, σκληροτράχηλο και τραχύ rock ’n’ roll.

Το 2025, οι The Godfathers γιόρτασαν την 40ή επέτειό τους με την κυκλοφορία του Electric Déjà Vu, μιας συλλογής κομματιών από τα τρία πιο πρόσφατα στούντιο άλμπουμ τους. Η κυκλοφορία αυτή απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το συγκρότημα δεν έχει χάσει τίποτα από την εμπρηστική του δύναμη και την επιθετική απειλή που μας μάγεψε και έκανε τα ηχεία μας να τρίζουν όταν πρωτοεμφανίστηκε στη rock ’n’ roll σκηνή στα μέσα των 80s.

Τώρα, το 2026, ακούμε την πρώτη νέα τους μουσική μετά το άλμπουμ Alpha Beta Gamma Delta του 2022, μέσα από αυτό το double A-side single, που λειτουργεί ως η πρώτη γεύση από έναν νέο δίσκο ο οποίος αναμένεται στις αρχές του 2027. Το single περιλαμβάνει τα "Going Wrong" και "Lesbian Café", τα οποία ο frontman και ιδρυτικό μέλος Peter Coyne περιγράφει ως «πραγματικά συναρπαστικό rock 'n' roll κοινωνικό σχόλιο και ένα ακόμη ηχητικό άλμα προς τα εμπρός για το συγκρότημα». Και αφού ακούσει κανείς το single, δύσκολα θα διαφωνήσει.

Το "Going Wrong" ξεκινά εκρηκτικά, με καταιγιστικά τύμπανα και κοφτά riffs που εξελίσσονται σε ένα σκληρό, καλοκουρδισμένο rock drive. Σκοτεινά φωνητικά, φλογερά solos και ένα χορωδιακό ρεφρέν το μετατρέπουν σε σύγχρονο μανιφέστο ανησυχίας και αλλαγής. Το "Lesbian Café" κινείται πιο streetwise: ωμά, σαρκαστικά φωνητικά, μελωδικές κιθάρες και μολυσματική ενέργεια, με τη συμμετοχή του Josh Hager (Devo), ως φόρος τιμής στην LGBTQ κουλτούρα και το απελευθερωτικό πνεύμα της punk σκηνής των 70s. To νέο σινγκλ κυκλοφορεί επίσημα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. 

 

 

