Η Μαρία Κάλλας, η Τέχνη του Δρόμου και η σειρά "33 1/3"

Τελικά ο Κλεομένης Κωστόπουλος τα κατάφερε και δικαίως. Η ζωγραφιά του σε έναν τοίχο πολυκατοικίας στην Καλαμάτα που απεικονίζει την Μαρία Κάλλας ανάμεσα σε πουλιά, φυτά και χρώματα, αναδείχθηκε από την πλατφόρμα Street Art Cities η καλύτερη της χρονιάς. Η Τέχνη του Δρόμου που έχει ανθήσει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα με εξαιρετικά έργα ανάμεσα σε μουντές πολυκατοικίες, σε βρώμικους δρόμους και σε πόλεις που δεν εμπνέουν, δικαιώνεται με ένα έργο που δεν περνάει απαρατήρητο ακόμη κι από αυτούς που ακόμη δείχνουν επιφυλακτικοί γι' αυτή την μορφή έκφρασης ενώ εύκολα υπερθεματίζουν για μέτρια έργα των PR και των μοδάτων γκαλερί, ικανοί να κοσμήσουν (;) νεόπλουτα σαλόνια και μοδάτες γκαλερί.

Όμως η Τέχνη του Δρόμου και το graffiti συνεχώς τους αναιρούν και στην πράξη του λένε πως έχουν άδικο...

Από την σειρά 33 1/3 κυκλοφορεί ένα θαυμάσιο και κατατοπιστικό βιβλίο για το άλμπουμ Lyric and Coloratura Arias και η συγγραφέας του βιβλίου Ginger Dellenbaugh σημειώνει στον πρόλογο της: «Οι ερμηνείες της Κάλλας μου έδιναν πάντα την αίσθηση μιας εντελώς ενστικτώδους εμπειρίας, παρόμοιας με το να βλέπεις έναν μεθυσμένο πρωταθλητή σε αγώνα μοτοκρός. Το ενδεχόμενο του θριάμβου και της καταστροφής είναι χειροπιαστό, σχεδόν μεγεθυμένο. Η κίνηση είναι γρήγορη. Η φωνή της γλιστράει σε κάποιες νότες και δίνει υπερβολική δύναμη σε άλλες, μέσε στο απόλυτο φωνητικό πανδαιμόνιο, υπάρχουν στιγμές ακινησίας και διαύγειας που λάμπουν όπως το χρώμιο μέσα στη σκόνη, επιτρέποντας φευγαλέες ματιές σ΄ένα μεγαλείο σημαδεμένο από γρατζουνιές και ρωγμές. Το εξαιρετικό και το αμφισβητήσιμο συμβάλλουν εξίσου στην καθηλωτική μοναδικότητα της φωνής της, χωρίς να μειώνουν την ακατανίκητη δύναμη του συνόλου».

Αυτή η Μαρία Κάλλας και πολλές ακόμη από την πολύπλευρη προσωπικότητα της, είναι αποτυπωμένη στην ζωγραφική τέχνη του Κλεομένη Κωστόπουλου στην οδό Αριστομένους στην Καλαμάτα και τώρα πια σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπεις, ακούς, διαβάζεις... Το υπέροχο τρίπτυχο της ποπ κουλτούρας.