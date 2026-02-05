Η Lala Lala παρουσιάζει το "Arrow" λίγο πριν το "Heaven 2"

Οι Lala Lala, το project της Lillie West, κυκλοφόρησαν το "Arrow", το τέταρτο single και video από το επερχόμενο ντεμπούτο τους στη Sub Pop, με τίτλο Heaven 2, που αναμένεται στις 27 Φεβρουαρίου.

Το κομμάτι δανείζεται samples από τους Γάλλους electro-pop La Femme και κινείται σε γρήγορο ρυθμό, με τη West να τραγουδά «None of this was supposed to happen» καθώς το τραγούδι ξεδιπλώνεται.

«Είναι κάτι πολύ βασικό σε πνευματικό επίπεδο», δήλωσε η West. «Η αντίσταση είναι η ρίζα κάθε οδύνης, και δεν το γνώριζα. Πίστευα ότι μπορούσα να καθορίσω την πορεία της ζωής μου». Η έννοια της αποδοχής αποτελεί επαναλαμβανόμενο θεματικό άξονα στο άλμπουμ.

Το "Arrow" ακολουθεί τη διπλή κυκλοφορία του περασμένου μήνα με τα "Even Mountains Erode" και "Heaven2", καθώς και το περσινό lead single "Does This Go Faster?", και είναι το τελευταίο κομμάτι που δίνεται στη δημοσιότητα πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το Heaven 2 συνυπογράφουν στην παραγωγή η West και η Jay Som (κατά κόσμον Melina Duterte). Οι δύο τους έπαιξαν τα περισσότερα όργανα στον δίσκο, με επιπλέον συνεισφορές από τους Sen Morimoto, Macie Stewart και Aaron Maine των Porches.