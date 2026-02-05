Πληροφορίες

Οι Holy Fuck επιστρέφουν με νέο υλικό μετά από σχεδόν μια δεκαετία

Η επιστροφή τους σηματοδοτείται από δύο νέα singles που κινούνται με άνεση από το dance-rock groove στον ψυχεδελικό post-rock παλμό.

Holy Fuck
Οι Holy Fuck επιστρέφουν δισκογραφικά για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία, ανακοινώνοντας το νέο τους άλμπουμ Event Beat, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Satellite Services.

Το καναδικό κουαρτέτο από το Τορόντο εγκαινίασε την επιστροφή του με το single "Evie", ένα groovy dance-rock κομμάτι που συνοδεύεται από video live performance, γυρισμένο στο στούντιο και σκηνοθετημένο από τον Colin Medley. Στο δεύτερο δείγμα από τον δίσκο, το "Elevate", οι Holy Fuck στρέφονται σε ένα σχεδόν instrumental post-rock mode, χτίζοντας έναν καταιγιστικό ήχο που οι ίδιοι περιγράφουν ως «ένα ευφορικό και ψυχεδελικό όνειρο λουσμένο σε technicolour». Το video του κομματιού υπογράφει ο John Smith, τον οποίο το συγκρότημα αποκαλεί χαρακτηριστικά «the Holy Fuck of visuals».

Το Event Beat είναι το έκτο άλμπουμ των Holy Fuck και το πρώτο τους μετά από έξι χρόνια. Τα μέλη του συγκροτήματος επανενώθηκαν το 2022 «μέσα σε μια αγροτική κοινοτική αίθουσα στη Νέα Σκωτία», όπου έζησαν και ηχογράφησαν μαζί σε σχετική απομόνωση. Όπως και στις προηγούμενες δουλειές τους, σχεδόν όλα όσα ακούγονται στον δίσκο έχουν παιχτεί ζωντανά, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά δεν συμμετέχουν guest vocalists. Ο Brian Borcherdt περιγράφει το κλίμα του άλμπουμ ως μια αίσθηση «κίνησης προς κάτι που ξεπερνά τον προσωπικό έλεγχο, σαν να βρίσκεσαι στο έλεος ενός μεγαλύτερου συστήματος ή μιας άρρητης βούλησης».

Παράλληλα, οι Holy Fuck ανακοίνωσαν και παγκόσμια περιοδεία. Το ανοιξιάτικο σκέλος στη Βόρεια Αμερική θα τους βρει μαζί με τους MEMORIALS στο πρώτο μέρος της περιοδείας και τον Gus Englehorn στο δεύτερο. Ακολουθούν εμφανίσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη το φθινόπωρο. 

 

 

