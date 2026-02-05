Οι Dropkick Murphys μοιράζονται το νέο τους single διαμαρτυρίας, "Citizen I.C.E."

Οι Dropkick Murphys είναι οι πιο πρόσφατοι μουσικοί που κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι διαμαρτυρίας ως αντίδραση στην παρουσία του ICE στη Μινεάπολη, χαρακτηρίζοντας τους πράκτορες «διψασμένα για εξουσία καθάρματα» στο νέο single "Citizen I.C.E.".

Το celtic punk συγκρότημα κυκλοφόρησε το τραγούδι για να καταγγείλει τις δολοφονίες των Alex Pretti και Renee Good από αξιωματικούς του ICE τον Ιανουάριο.

«Καθώς Αμερικανοί εκτελούνται στους δρόμους, νιώθουμε ότι είναι καθήκον μας να αφυπνίσουμε συνειδήσεις και να είμαστε μία από τις φωνές που μιλούν ενάντια σε αυτόν τον εφιάλτη. Το "Citizen I.C.E." είναι για τον κόσμο», εξήγησε το συγκρότημα για την κυκλοφορία. «Σταθείτε δυνατά απέναντι στην τυραννία. Χρησιμοποιήστε το όπως θέλετε».

Οι στίχοι επιτίθενται ευθέως στη νοοτροπία των πρακτόρων του ICE, ξεκινώντας: «Power hungry scumbags apply today, come celebrate dictatorships and bolster the regime, while abusing helpless immigrants, a bully’s wet dream, you’ve joined the traitors’ ranks to play the hand of God in a dirtbag grifter’s kidnapping squad».

Στο single συμμετέχει και το hardcore συγκρότημα Haywire. Το τραγούδι αποτελεί επανεκτέλεση του κομματιού των Dropkick Murphys από το 2005 "Citizen C.I.A.", ηχογραφημένη στα τέλη του 2025.

Φυσική κόπια του τραγουδιού θα διατεθεί μέσω του επερχόμενου split EP New England Forever με τους Haywire, τους οποίους γνώρισαν κατά τη διάρκεια περιοδείας στις ΗΠΑ.

Η έκδοση σε βινύλιο θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα live της περιοδείας For The People…In The Pit St. Patrick’s Day Tour των Dropkick Murphys, με support από τους The Aggrolites και τους Haywire στις περισσότερες ημερομηνίες.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο frontman Ken Casey κάλεσε σε γενική απεργία και στο κλείσιμο της υπηρεσίας. Τότε είχε δηλώσει: «Καταργήστε τον ICE. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα, μπαίνουν σε σπίτια, αρπάζουν ανθρώπους από τον δρόμο, παίρνουν ανθρώπους που συμμετέχουν στη μεταναστευτική διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος».

Την τελευταία εβδομάδα έχουν κυκλοφορήσει πολλά ακόμη τραγούδια διαμαρτυρίας ως αντίδραση στην επιδεινούμενη κατάσταση. Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τη δική του protest μπαλάντα, "Streets of Minneapolis", που ανέβηκε στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Βρετανός τραγουδοποιός Billy Bragg κυκλοφόρησε το τραγούδι "City of Heroes", αποτίοντας φόρο τιμής στη Μινεσότα.