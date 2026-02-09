Ο Greg Brown, ιδρυτικός κιθαρίστας των Cake, έφυγε από τη ζωή

Το συγκρότημα γνωστοποίησε την τραγική είδηση μέσω των social media, γράφοντας στο Instagram: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Greg Brown, έπειτα από μια σύντομη ασθένεια». Η συγκινητική ανακοίνωση συνέχιζε: «Ο Greg υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του πρώιμου ήχου και της εξέλιξης των Cake. Η δημιουργική του συμβολή ήταν τεράστια και η παρουσία του, τόσο μουσικά όσο και ανθρώπινα, θα μας λείψει βαθιά. Καλό ταξίδι, Greg».

Ο Brown συνίδρυσε το συγκρότημα στο Σακραμέντο το 1991, μαζί με τον τραγουδιστή John McCrea. Έπαιξε κιθάρα και όργανο στα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, τα Motorcade of Generosity (1994) και Fashion Nugget (1996).

Ο Brown είναι ίσως περισσότερο γνωστός ως ο δημιουργός του τραγουδιού "The Distance", το οποίο εξελίχθηκε στη χαρακτηριστική επιτυχία των Cake και απέσπασε πολυπλατινένια πιστοποίηση από τη Recording Industry Association of America.

Στο ευφυές αυτό κομμάτι, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Brown, τα ξερά και καυστικά φωνητικά κινούνται ανάμεσα σε τραγούδι και απαγγελία, με στίχους όπως:

«Ελπίζει πως με τον καιρό οι αναμνήσεις της θα ξεθωριάσουν, γιατί εκείνος τρέχει και μετρά βήματα και χαράζει τη διαδρομή, παλεύει και δαγκώνει και καλπάζει πάνω στο άλογό του».

Παρά την επιτυχία του συγκροτήματος, ο Brown αποχώρησε από τους Cake το 1997, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και ζητήματα υγείας. Στη συνέχεια ίδρυσε το συγκρότημα Deathray, ενώ το 2011 επανενώθηκε για λίγο με τους Cake, συνεισφέροντας κιθάρα στο single "Bound Away" από το άλμπουμ Showroom of Compassion. Η πιο πρόσφατη σόλο δουλειά του κυκλοφόρησε το 2023.