Under the Radar: Από τα πικρά facts του δρόμου στους αμανέδες της μνήμης

Sadomas – Στη Φωλιά του Δράκου (Stay Independent)

20 Μαρτίου τρέχοντος θα παρουσιάσει στο Fuzz το νέο του LP o Sadomas, επιστρέφοντας πάνω στις παραγωγές των Reddy A, Mike G, Sumo Beats, Chris BadHabeats, Afyktos, Dj Scumvag, Dj Waif, bannik και Nik Christodoulakis, πλάι στα feats των Stolen Mic, Xpliciti (Στίχοιμα), Dj Marvel, αλλά και σε αυτό του εκλιπόντος Δ.Π.Θ (Έχω την Τύχη στα Χέρια Μου). Πιθανότατα η πιο μεστή δισκογραφική του κατάθεση, παρότι παίζει με πολλούς και ταυτόχρονα, ικανοποιητική ακόμη και για εκείνους που δεν είναι θιασώτες των τρόπων του. To ατού είναι πως επιμένει στον rap κανόνα μερικών έξυπνων storylines (που στέλνουν μέχρι και στο John Lennnon), αλλά και στο αράδιασμα των δεδικασμένων και των πικρών facts (Ανέμελα Χρόνια (;)).

12ος Πίθηκος – Ζούγκλα (Stay Independent)

Παραμένει δραστήριο το εγχώριο rap πεδίο για τις παλιοσειρές αν σκεφτεί κανείς πως βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο κι ήδη ακούμε δίσκους των Anser, Sadomas κι εσχάτως του 12ου Πίθηκου. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν το διαδικτυακό λανσάρισμα του τελευταίου, στήθηκε ένα κονσεπτικό διήμερο στην Τεχνόπολη, με μερικά εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τα κομμάτια του νέου του lp (τα οποία δημοπρατήθηκαν και τα έσοδα τους θα διατεθούν στην The Home Project, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 για να καλύψει τις ανάγκες ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων). ΛΕΞ, Wang, Dani Gambino, Άσαρκος, Ray, Hatemost, BoyPanda, I AM SUNNY, Dj Waif, παρέα ορμητική, αγριεμένα samples, 12ος που βράζει. Θαρραλέος και σφοδρός όπως πάντα.

V/A – Aman Aman: Greek-Anatolian Laments (Olvido Records/Mississippi Records)

Νταλγκάς, Σαλονικιά, Θηβαίου, Λαζαρίδης, Παπάζογλου, Σωφρονίου, Παπασιδέρη, Στελλάκης, Μηνάς, Φικαρίνα, Ατραΐδης, Βουρλιώτης. Αμανέδες έσκαψε η Olvido στα 78στροφα του Κουρούση, επομένως τούτη η παραγωγή των Gordon Ashworth, Tony Klein, Κουρούση και Cyrus Moussavi, αυτά τα σπουδαία ψάχνει, τα μοιρολόγια πάνω στα σαντούρια, τα βιολιά και το ούτι, στους καιρούς των αναγκαστικών μετακινήσεων εκατομμυρίων ανθρώπων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκεί που τραγουδιέται το “Ο κόσμος όπως έγινε δεν έχει εμπιστοσύνη, φιλία δεν υπάρχει πια ούτε δικαιοσύνη”.

Aman Aman: Greek-Anatolian Laments by Various Artists

Billy Prim – Mother Gaia (Self Released)

Billy Prim (Βασίλης Πρημικύρης στα ντραμς και στα κρουστά), Ντίνος Μάνος (μπάσο), James Wylie (άλτο σαξόφωνο), Attila Blaho (πιάνο), Αθανασία Μάνου (άρπα) και Michalis Katachanas String Quartet είναι το σχήμα για την contemporary jazz κυκλοφορία Mother Gaia, που και τους spiritual δρόμους διαβαίνει και κερδίζει πολλά από την άρπα της Μάνου στα “Universal Love” (εδώ και τα μέγιστα από τον Wylie) και “The Essence Of Joy”. Είναι προφανές εκ τιτλοφορίας το ζητούμενο, οι συνθέσεις είναι μετρημένες και καλές, επομένως κοινωνούν το προκείμενο, με ευαισθησία και χαμηλούς τόνους. Μιας και ανέτρεξα στο Ivora του 2022, νιώθω πως πέραν της στόχευσης στην απλότητα, ο Prim μπορεί χωρίς δισταγμούς να γίνει περισσότερο περιπετειώδης στις φόρμες του.

Mother Gaia by Billy Prim

Fausto Sierakowski Trio – Fanos (Self Released)

Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Fausto Sierakowski (άλτο σαξόφωνο) τον βρίσκει με τους Μυτηλινιούς Παναγιώτη Καϊτατζή στο ούτι και τον Στρατή Σκουρκέα στα κρουστά. Αυτό είναι το συνεργατικό, ιδιαίτερο trio σχήμα, που κουβαλά τα βαλκανικά, τα ταξίμια, τους καρσιλαμάδες, τα μεσογειακά και τη μελέτη πάνω σε αυτό το πλαίσιο της εξερεύνησης της παράδοσης. Δε γίνεται να μην πιαστείς από την τιτλοφορία του δεύτερου θέματος “Το φύτεμα θέλει βάθος” προς επίρρωση της επιδίωξης του Sierakowski που ούτως ή άλλως δείχνει να δραστηριοποιείται με τούτο γνώμονα, είτε σε world είτε σε jazz δρόμους. Τούτη η καλαίσθητη αυτοέκδοση κυκλοφορεί και σε cd.