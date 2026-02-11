Η Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου

Η Britney Spears φέρεται να πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Rolling Stone. Όπως αναφέρεται, η εταιρεία Primary Wave αποκτά το μερίδιο ιδιοκτησίας της pop star σε μια σειρά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα "…Baby One More Time", "Toxic", "Oops!… I Did It Again", "(You Drive Me) Crazy", "Womanizer", "I’m a Slave 4 U", "Lucky" και "I’m Not A Girl, Not Yet A Woman", μεταξύ άλλων.

Η συμφωνία φέρεται να ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου και αναφέρθηκε αρχικά από το TMZ. Το οικονομικό ύψος της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο πηγές τη χαρακτηρίζουν «συμφωνία-ορόσημο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό ενδέχεται να είναι αντίστοιχο με τη συμφωνία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε ο Justin Bieber το 2023 με την Hipgnosis Songs Capital για την πώληση του μεριδίου του στον δικό του κατάλογο.

Η Primary Wave αυτοπροσδιορίζεται ως «ο κορυφαίος ανεξάρτητος εκδότης εμβληματικής και θρυλικής μουσικής παγκοσμίως» και στο παρελθόν έχει αποκτήσει δικαιώματα από σημαντικούς καλλιτέχνες και κληρονομιές. Το 2020 η Stevie Nicks πούλησε τα εκδοτικά της δικαιώματα στην εταιρεία, ενώ συμφωνίες έχουν συναφθεί και με τις περιουσίες των Prince, Whitney Houston, Bob Marley και του Ric Ocasek.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταξιωμένοι καλλιτέχνες προχωρούν σε αντίστοιχες συμφωνίες, ανάμεσά τους οι Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young, ο Lindsey Buckingham, ο Mick Fleetwood, η Christine McVie, καθώς και ο Phil Collins μαζί με τους Genesis, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη τάση εμπορικής αξιοποίησης ιστορικών μουσικών καταλόγων.