Δείτε το τρέιλερ του "L.I.V.E. In São Paulo" των Bring Me The Horizon

Οι Bring Me The Horizon έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τη νέα τους συναυλιακή ταινία με τίτλο L.I.V.E. In São Paulo, ενώ τα εισιτήρια έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.

Το συγκρότημα από το Sheffield είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα το «immersive» οπτικό πρότζεκτ, επιβεβαιώνοντας ότι θα προβληθεί σε κινηματογράφους παγκοσμίως για δύο ημέρες μόνο, στις 25 και 28 Μαρτίου.

Το L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) καταγράφει τη μεγαλύτερη headline εμφάνιση της μπάντας μέχρι σήμερα, στο στάδιο Allianz Parque της βραζιλιάνικης πόλης, όπου ο Oli Sykes και οι συνεργάτες του έπαιξαν μπροστά σε 50.000 θεατές σε sold-out συναυλία στα τέλη του 2024.

Η ταινία, σε συν-σκηνοθεσία της ομάδας CiRCUS HEaD, περιλαμβάνει πολυκάμερα πλάνα, λήψεις με drone και βίντεο που υποβλήθηκαν από το κοινό. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι θεατές θα βιώσουν «μια καθηλωτική, πολυγωνιακή εμπειρία που αντικατοπτρίζει την ενέργεια της βραδιάς» στη μεγάλη οθόνη.

Το πρότζεκτ επεκτείνει το οπτικό σύμπαν της σειράς POST HUMAN των BMTH, συνδυάζοντας κινηματογραφική παραγωγή, οπτικές από την πλευρά των fans και εμφανίσεις χαρακτήρων όπως οι E.V.E, Selene και M8.

Σήμερα (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου), οι Bring Me The Horizon παρουσίασαν το πρώτο επίσημο απόσπασμα της ταινίας μέσα από ένα δραματικό trailer. Η setlist του L.I.V.E. In São Paulo καλύπτει «ολόκληρη την εξέλιξη του καταλόγου των BMTH», από τα Sempiternal (2013) και That’s The Spirit (2015), μέχρι το Amo (2019) και τη σειρά POST HUMAN (2020–σήμερα).