Kim Gordon: Το "DIRTY TECH" μιλάει για AI και εξουσία με μαύρο χιούμορ

Η Kim Gordon κυκλοφόρησε το "DIRTY TECH", το δεύτερο single μέσα από το επερχόμενο τρίτο σόλο άλμπουμ της, με τίτλο PLAY ME, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου από τη Matador Records. Το κομμάτι εξερευνά τη σύγκρουση εξουσίας ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ρομπότ, ένα θέμα που αποτυπώνεται οπτικά στο video clip που σκηνοθέτησε η Moni Haworth, στο οποίο η Gordon εμφανίζεται σε ένα εγκαταλελειμμένο εταιρικό γραφείο.

Η Gordon είπε σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι: «Σκεφτόμουν κάπως το εξής: μήπως το επόμενο αφεντικό μου θα είναι ένα AI chatbot; Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι των οποίων τα φώτα θα σβήσουν, όχι οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας. Είναι τόσο αφηρημένο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το συλλάβουν». Χρησιμοποιώντας τη δική της αφηρημένη γλώσσα για να περιγράψει την πραγματικότητα, αρχίζει να τη διευκρινίζει.

Το βασικό single του άλμπουμ, "NOT TODAY", κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και συνοδεύτηκε από μια ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία των ιδρυτριών του οίκου μόδας Rodarte και κινηματογραφιστριών Kate & Laura Mulleavy, με διευθυντή φωτογραφίας τον Christopher Blauvelt. Επίσης, η Kim Gordon ανακοίνωσε ημερομηνίες για συναυλίες ως headliner και για φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αυτή την άνοιξη.

Το PLAY ME επεξεργάζεται, με τον ανεπανάληπτο τρόπο της Gordon, τις παράπλευρες απώλειες της τάξης των δισεκατομμυριούχων: την κατεδάφιση της δημοκρατίας, τον τεχνοκρατικό φασισμό των έσχατων καιρών, την εξομάλυνση της κουλτούρας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των «χαλαρών vibes» — όπου το μαύρο χιούμορ δίνει φωνή στον παραλογισμό της σύγχρονης ζωής. Ωστόσο, παρά το συχνά εξωστρεφές του βλέμμα, το “PLAY ME” είναι ένας εσωτερικός δίσκος, στον οποίο μια έντονη συναισθηματικότητα πάλλεται μέσα από σωματικά jams, απορρίπτοντας τις οριστικές δηλώσεις και επιλέγοντας μια ανήσυχη περιέργεια που κρατά την Gordon διαρκώς σε μια διαδικασία αναζήτησης και εξέλιξης.