Νέο single μέσα από την εμβληματική συλλογή "HELP (2)" από Damon Albarn, Grian Chatten και Kae Tempest

Το "Flags" αποτελεί την κορυφαία συνεργασία στο "HELP(2)", μια δυνατή αναστοχαστική ματιά προς νεότητα και την ατομικότητα, γραμμένη από τους Damon Albarn, Grian Chatten (Fontaines D.C.) και Kae Tempest. Σε παραγωγή των Albarn, James Ford, Marta Salogni και Toby L, το τραγούδι στέκεται ως μια τολμηρή δήλωση ανθεκτικότητας – βρίσκοντας δύναμη μέσα μας και αλληλεγγύη στους άλλους.

Με οδηγό ένα αξέχαστο πιανιστικό μοτίβο, το τραγούδι φέρνει επίσης κοντά μια εντυπωσιακή ομάδα μουσικών: τους Johnny Marr, Dave Okumu, Adrian Utley (Portishead), τον μπασίστα των Gorillaz, Seye Adelekan, τον Femi Koleoso των Ezra Collective, καθώς και μια παιδική χορωδία 43 μελών.

Προσθέτοντας επιπλέον φωνητικό βάθος και εύρος, συμμετέχει και μια δεύτερη, all-star χορωδία – που περιλαμβάνει τους Marr, Jarvis Cocker, Carl Barat (The Libertines), Declan McKenna, Marika Hackman, Rosa Walton (Let's Eat Grandma), English Teacher, Black Country, New Road και Nadia Kadek.

Το “HELP(2)” είναι ένα ολοκαίνουργιο συνεργατικό άλμπουμ, εμπνευσμένο από την εμβληματική κυκλοφορία του 1995 “HELP”. Στόχος αυτής της κυκλοφορίας είναι να κινητοποιήσει τους φίλους της μουσικής σε όλο τον κόσμο ώστε να στηρίξουν το έργο της War Child που είναι ζωτικής σημασίας καθώς παρέχει άμεση βοήθεια, εκπαίδευση, εξειδικευμένη υποστήριξη ψυχικής υγείας και προστασία σε παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το νέο άλμπουμ, όπως και το πρωτότυπο, αποτυπώνει την κρισιμότητα της παγκόσμιας ανθρωπιστικής κατάστασης σήμερα.

Το “HELP(2)” θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω της War Child Records, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για προ-παραγγελίες.

"Η ηχογράφηση του 'Flags' ήταν πραγματικά δύο μέρες γεμάτες χαρά, με έντονη αίσθηση σκοπού σε όλο το κτίριο. Ιδιαίτερα με εντυπωσίασε η απόφαση να ανατεθεί όλο το filming στο στούντιο σε παιδιά – ήταν ενθαρρυντικό και ενίσχυσε άμεσα το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε για την επικοινωνία με τα παιδιά, εντάσσοντάς τα στην ίδια τη διαδικασία."

Damon Albarn

"Νιώθω τιμή που είμαι μέρος αυτού του project. Λάτρεψα τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού και τη συνεργασία με τους άλλους καλλιτέχνες· εκείνη η μέρα στο Abbey Road έμοιαζε με όνειρο. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο υπέροχα ένιωθα και τη δύναμη θέλησης που ένωσε όλες αυτές τις ενέργειες και τις κατεύθυνε προς αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Με τον Grian γράψαμε τους στίχους μας απαντώντας ο ένας στον άλλον. Όλοι μαζί δουλέψαμε πάνω στους στίχους του Damon. Ο Damon είχε τη μελωδία αλλά κράτησε τους στίχους ανοιχτούς ώστε να τους βρούμε όλοι μαζί. Ήταν μια αληθινή συνεργασία. Είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ και ελπίζω να συγκεντρώσουμε πολλά χρήματα και ενέργεια. Για τα παιδιά."

Kae Tempest

"Το να μου δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστώ με τόσο ταλαντούχους καλλιτέχνες όπως ο Damon και η Kae, για έναν τόσο σημαντικό σκοπό, ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Για να μην αναφέρω όλους τους απίστευτους μουσικούς που βοήθησαν να ζωντανέψει το τραγούδι εκείνη τη μέρα. Είναι σπάνιο να νιώθεις την ενέργεια για αλλαγή τόσο απτά και από τόσους πολλούς, αλλά αυτό ακριβώς αισθανόμασταν στο δωμάτιο εκείνη τη μέρα."

Grian Chatten

Το “HELP(2)” ακολουθεί το πνεύμα του αρχικού άλμπουμ "HELP" και πραγματοποιήθηκε μέσα από μια στενή συνεργασία με τα Abbey Road Studios. Ηχογραφήθηκε κυρίως μέσα σε μία εβδομάδα τον Νοέμβριο του 2025, υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου παραγωγού James Ford.

Επιπλέον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Jonathan Glazer ανέλαβε τον ρόλο του Creative Director για το “HELP(2)”, συνεργαζόμενος στενά με την Academy Films για να συγκροτήσει μια ξεχωριστή ομάδα δημιουργών και να επιβλέψει το σύνολο της οπτικής και καλλιτεχνικής ταυτότητας του project. Η ιδέα των Glazer και Mica Levi ήταν απλή: «Από Παιδιά, Για Παιδιά» - με την ομάδα τους να παραδίδει τις κάμερες στα ίδια τα παιδιά, ώστε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια και να υπενθυμίζεται διαρκώς στο κοινό και σε όλους τους συμμετέχοντες ο λόγος ύπαρξης αυτής της προσπάθειας.

Σε κάθε παιδί που συμμετείχε δόθηκε η δική του μικρή κάμερα καθώς και η δυνατότητα να καταγράψει τους καλλιτέχνες στις ηχογραφήσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό. Παράλληλα, η ομάδα του Glazer συνεργάστηκε με τοπικούς συνεργάτες και κινηματογραφιστές στην Ουκρανία, τη Γάζα, την Υεμένη και το Σουδάν, για τη συλλογή υλικού που κινηματογραφήθηκε από παιδιά στις ίδιες αυτές εμπόλεμες ζώνες. Το αποτέλεσμα είναι ένα συγκλονιστικό έργο που, τελικά, συνδέει το άλμπουμ άμεσα με τα παιδιά που η μουσική φιλοδοξεί να βοηθήσει.