Studio 54 στο Γκάζι: Tο Gazarte μεταμορφώνεται σε ντίσκο-σύμπαν για μια αποκριάτικη νύχτα

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το Gazarte αναβιώνει τον μύθο του Studio 54 με live από τους Swingin’ Cats και DJ set του JJ Pallis, σε ένα εκρηκτικό αποκριάτικο party γεμάτο disco λάμψη και ασταμάτητο χορό.

GAZARTE CARNIVAL PARTY
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, το Gazarte φοράει τα αποκριάτικά του και δίνει ραντεβού για ένα ακόμα party, αφιερωμένο στο πιο θρυλικό club όλων των εποχών. Τα φώτα χαμηλώνουν, η διάθεση ανεβαίνει και το πνεύμα του Studio 54 ζωντανεύει… όχι στη Νέα Υόρκη, αλλά στην καρδιά του Γκαζιού.   

Εμπνευστείτε από τον Elton John, την Grace Jones και την Liz Taylor μέχρι τον Truman Capote και τον Calvin Klein. Mε οδηγό όλους αυτούς τους θρύλους εκείνης της εποχής, φορέστε τα πιο εμβληματικά outfits, βάλτε αρκετό... ή μάλλον πολύ glam και μπείτε σε ρυθμούς non-stop party!   

Οι The Swingin’ Cats θα κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα! Ένα live set απόλυτα εναρμονισμένο με το vibe του Studio 54. Swing, rock ’n’ roll και pop επιτυχίες μπλέκονται σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για ασταμάτητο χορό. Με τον Γιώργο Ζερβό στο τιμόνι, το live μετατρέπεται σε μια καταιγιστική καρναβαλική μουσική εμπειρία, γεμάτη απόλυτα hits και guilty pleasures.  

Το βράδυ συνεχίζεται στα decks του Gazarte, με τον JJ Pallis να κρατά τα ηνία της διασκέδασης με το απόλυτο DJ Set, στο οποίο υποσχόμαστε πως δεν θα λείπει τίποτα. Βάλε το πιο iconic outfit σου, πρόσθεσε τις απαραίτητες flashy λεπτομέρειες και έλα για το απόλυτο Studio 54 party! 

Studio 54’s Doors open at  21:00   

DJ Set by JJ Pallis Starts at 21.01  

The Swingin' Cats Live at 22.00  

After Party at 00.30 

Γενική Είσοδος Ορθίων 8€ | Table Seating 13€ • Προπώληση more.com

 

