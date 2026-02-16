Ο Robert Plant στη σκηνή του Λόφου της Σάνης στις 11 Ιουλίου

Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τους Saving Grace και την Suzi Dian.

Το πολυβραβευμένο Sani Resort ανακοινώνει το πρώτο μεγάλο όνομα του Sani Festival 2026, δίνοντας το στίγμα μιας ακόμη χρονιάς με ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Ο Robert Plant, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, έρχεται το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, εγκαινιάζοντας το φετινό φεστιβάλ με μια μοναδική συναυλία. Στο Sani Festival 2026, ο Plant θα εμφανιστεί μαζί με το συγκρότημα Saving Grace, με το οποίο συνεργάζεται από το 2019, και τη χαρισματική Suzi Dian, σε μία συναυλία που θα προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία με αρμονίες που ηλεκτρίζουν και υψηλή καλλιτεχνική αισθητική.

Ο Robert Plant θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής. Ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή, που εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως, από τη θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως τη διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Plant κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Saving Grace», το οποίο γνώρισε εξαιρετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα επανεκτελέσεις τραγουδιών που εκτείνονται από παραδοσιακές μελωδίες έως gospel, blues και rock, και αποτελεί τον πυρήνα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας, με διθυραμβικά σχόλια διεθνώς. Η καλλιτεχνική πορεία του Robert Plant χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση και τόλμη. Ενδεικτική είναι η πολυβραβευμένη με Grammy συνεργασία του με την Alison Krauss το 2009, μια σύμπραξη που απέσπασε διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του καλλιτεχνική αξία και την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζεται.

Η ανακοίνωση του Robert Plant αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σημαντικών εμφανίσεων που θα συνθέσουν το πρόγραμμα του Sani Festival 2026. Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το φεστιβάλ φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες και θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι που εκτείνεται από την rock και την jazz έως τις μουσικές του κόσμου και τις διαχρονικές ελληνικές μελωδίες, σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό με φόντο το Αιγαίο.



Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με «πράσινο» πρόσημο

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

INFO: Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Robert Plant με τους Saving Grace και την Suzi Dian έχει ξεκινήσει στο more.com