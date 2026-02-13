Oι Xiu Xiu βυθίζονται στο "Eraserhead": Ένα οπτικοακουστικό μνημόσυνο στον David Lynch

Το "Eraserhead Xiu Xiu" δεν είναι απλώς ένα νέο Οπτικο/Ακουστικό (AV) project του πειραματικού cult σχήματος Xiu Xiu. Είναι μια τολμηρή και ατρόμητη εξερεύνηση του ηχητικού και οπτικού σύμπαντος που είναι το Eraserhead!

Είναι μία προβολή του Eraserhead με συνοδεία live μουσικής; Όχι!

Είναι μία σύντομης διάρκειας εγκατάσταση τέχνης, ένα εκρηκτικό αφιέρωμα σε μια εμβληματική κινηματογραφική ταινία που έχει γράψει ιστορία, φόρος τιμής σε ένα είδωλο που έφυγε νωρίς; Ναι!

Είναι έντονο, περίεργο, αινιγματικό και τυλιγμένο στο βαθύ σκοτάδι; Φυσικά! Αφού πρόκειται για το Eraserhead.

Τι είναι; Είναι η προβολή ενός video art έργου των Xiu Xiu με συνοδεία live μουσικής από το συγκρότημα, όπου κάθε στοιχείο του show είναι εμπνευσμένο από το Eraserhead και τον David Lynch.

Το 2016, με την ευλογία του David Lynch και του Angelo Badalamenti, οι Xiu Xiu κυκλοφόρησαν και περιόδευσαν ανά τον κόσμο το ιδιαίτερα επιτυχημένο άλμπουμ Plays the Music of Twin Peaks. Μετά την πρόσφατη και πρόωρη απώλεια του David Lynch, το συγκρότημα άρχισε να λαμβάνει πολλά αιτήματα για να αναβιώσει την ξανά την ερμηνεία του για το soundtrack του Twin Peaks. Ωστόσο, θέλοντας να ακολουθήσει, να τιμήσει και να συνεχίσει να εμπνέεται από τον απίστευτα υψηλό πήχη της καλλιτεχνικής πρόκλησης που πάντα έθετε ο David Lynch, οι Xiu Xiu αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Το "Eraserhead Xiu Xiu" είναι μια συναυλία με παράλληλη προβολή αποσπασμάτων της θρυλικής ταινίας του 1977 αλλά και πρωτότυπου νέου υλικού εμπνευσμένου από το φιλμ. Field recordings, χειροποίητα όργανα κατασκευασμένα ειδικά για την συναυλία, όργανο, modular synths, φωνητικά, φακοί, ηλεκτρικές παρεμβολές και στοιχεία musique concrete επιστρατεύονται μεταξύ άλλων για να εκφράσουν την παράξενη συναισθηματικότητα, την συγκρουόμενη σεξουαλικότητα, το αμείλικτο σκοτάδι και το μοναδικά ρευστό σεληνιακό τοπίο αυτού του ανεπανάληπτου αριστουργήματος.

Ο πρωτότυπος σχεδιασμός ήχου και η μουσική του Alan Spelt και του Lynch χρησιμεύουν ως οδηγός για την ηχητική προσέγγιση των Xiu Xiu με βάση το πώς έχουν επηρεαστεί ως μουσικοί αλλά και ως θεατές. Η πρωτότυπη ταινία δίνει ζωή στο καλειδοσκόπιο των Xiu Xiu, μέσω του οποίου ο θεατής ταξιδεύει ανυποψίαστος σε φανταστικούς οπτικοακουστικούς λαβυρίνθους.

Με αφετηρία και βάση έμπνευσης όλα τα παραπάνω, σε οπτικό επίπεδο θα προβληθεί στην οθόνη του Δαναού ένα πρωτότυπο video δημιουργίας των Xiu Xiu ως φόρος τιμής στην αγαπημένη τους ταινία του David Lynch, το Eraserhead, αλλά και γενικότερα στην εμβληματική αυτή φυσιογνωμία της 7ης τέχνης που δεν κατοικεί πια εδώ.

Εντός του 2026 θα κυκλοφορήσει το LP του εν λόγω project.

Σχετικά με τους XIU XIU

Οι Xiu Xiu γεννήθηκαν σε ένα dance floor, φτάνοντας μόνοι τους στο κλαμπ και γυρίζοντας σπίτι μόνοι τους. Εκείνη τη νύχτα ηχογραφήθηκε το πρώτο τραγούδι των Xiu Xiu, το «Jennifer Lopez». Από τότε, τα τραγούδια τους αφορούν πάντα συγκεκριμένα γεγονότα από την προσωπική ζωή τους, των κοντινών τους ανθρώπων, καθώς και την κοινωνική και οικονομική πολιτική που επηρεάζει και παραμορφώνει την ζωή σε αυτό το ασταθές ηλιακό σύστημα.

Μέσα από 15 εφτάιντσα, 5 EP, 6 άλμπουμ συνεργασιών και 10 ολοκληρωμένα άλμπουμ, οι Xiu Xiu άγγιζαν αποκλειστικά θέματα που ήταν ειλικρινή και σημαντικά για αυτούς. Τα τραγούδια τους αφορούν μεταξύ άλλων τη δυσφορία φύλου, τη μοναξιά, την οριακή παράνοια, το σεξ, την πολιτική των αμβλώσεων, τις γάτες, την queer ζωή και την κακοποίηση από την αστυνομία. Κάπως μέσα σε όλα αυτά, η γλυκύτητα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο σαν φωτεινή χαραμάδα να αγκαλιάσει τον θάνατο και τα αρνητικά συναισθήματα.

Η μουσική τους αντλεί στοιχεία από το βρετανικό post-punk και synth-pop, την σύγχρονη κλασική, τη noise και την πειραματική μουσική, τα ασιατικά κρουστά, την αμερικανική folk, την house, την techno και το rock n’ roll της δεκαετίας του ‘50.

Ξεκινώντας από το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια το 2002, οι Xiu Xiu έχουν περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο. Το Σαν Χοσέ δεν είναι καθόλου καλό μέρος για να ζεις, οπότε οι ασταμάτητες περιοδείες ήταν ένας τρόπος για να ξεφύγουν. Τα τελευταία χρόνια η βάση τους είναι το Βερολίνο.

Κατά καιρούς, οι Xiu Xiu έχουν χαρακτηριστεί «σκληροί», «βάρβαροι», «σοκαριστικοί», «διεστραμμένοι», αλλά και «ιδιοφυείς», «μοναδικοί», «ευφάνταστοι» και «λαμπεροί». Έτσι, μπορείτε εύκολα να διαλέξετε την ετικέτα που σας ταιριάζει περισσότερο.

Το συγκρότημα αποτελείται από την Angela Seo και τον Jamie Stewart.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Δαναός

Προσέλευση: 21:45 | Έναρξη: 22:15

Περισσότερες πληροφορίες: porosi.org

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Προπώληση: 27€

Ταμείο: 30€

ΑμεΑ, Ανέργων, Φοιτητικό, 65+: 20€ (διαθέσιμα με την επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας ή στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στο πλαίσιο της προπώλησης)

*** Η ειδική προβολή του Eraserhead προηγείται χρονικά την ίδια ημέρα της συναυλίας Eraserhead Xiu Xiu ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα στον David Lynch.

Οι κάτοχοι εισιτηρίου Eraserhead Xiu Xiu θα λάβουν προσωπικό εκπτωτικό κωδικό για να παρακολουθήσουν, αν το επιθυμούν, την προβολή Eraserhead στην ειδική τιμή των 5 ευρώ.***

POROSI 03: ERASERHEAD ειδική προβολή

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 | Κινηματογράφος Δαναός

Πρόλογος: Άκης Καπράνος + Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

Μία βουτιά στο ιδιόμορφο, ανήσυχο και βαθιά υπαρξιακό σύμπαν του David Lynch μέσα από την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

Το Eraserhead θεωρείται η απαρχή του λιντσικού σύμπαντος και ένα απόλυτα cult σύμβολο. Ένα εφιαλτικό, βιομηχανικό όνειρο όπου ο φόβος της ύπαρξης και της γονεϊκότητας αποκτά σάρκα και οστά θέτοντας τις βάσεις μιας κινηματογραφικής γλώσσας που δεν υπακούει σε κανόνες.

Ο Χένρι Σπένσερ ζει ασφυκτιώντας σε μια βιομηχανική πόλη και βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την πατρότητα ενός παραμορφωμένου βρέφους. Ο φόβος, η ενοχή και το άγχος της ευθύνης μετατρέπονται σε σουρεαλιστικους εφιάλτες, καθώς ο εσωτερικός του κόσμος διαλύεται αιωρούμενος μεταξύ παράνοιας, θορύβου και σιωπής.

Ο David Lynch χτίζει έναν κόσμο όπου το βιομηχανικό τοπίο μοιάζει να συνθλίβει τους χαρακτήρες και η πραγματικότητα γλιστρά αργά προς τον εφιάλτη. Με εικόνες που θυμίζουν όραμα ή ψευδαίσθηση, το Eraserhead παραμένει ένα από τα πιο τολμηρά και ανατρεπτικά κινηματογραφικά ντεμπούτα όλων των εποχών. Μια αλλόκοτη αλληγορία για τον φόβο της ενηλικίωσης, το άγχος της γονεϊκότητας και την αγωνία απέναντι στο άγνωστο προσγειώνεται ως θεμέλιος λίθος της αισθητικής και θεματικής ταυτότητας του Lynch.

Την προβολή θα προλογίσουν οι κριτικοί κινηματογράφου Α. Καπράνος και Α. Παπαγεωργίου με μία συζήτηση με αφορμή το Eraserhead και τον David Lynch γενικότερα.

Πληροφορίες:

Eraserhead ειδική προβολή (1977, 89’)

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Κινηματογράφος Δαναός

Έναρξη: 20:00

Περισσότερες πληροφορίες: porosi.org

Διοργάνωση: ΠΩΡΩΣΗ

Επικοινωνία: Κατερίνα Π. Τριχιά - truecolours.comms

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Προπώληση/Είσοδος: 8€

Ειδική τιμή για τους κατόχους εισιτηρίου Eraserhead Xiu Xiu: 5€