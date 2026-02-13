Oι Kneecap επιστρέφουν το καλοκαίρι στο Rockwave Festival για να σαρώσουν

«Θα σας πω τι είναι για μένα η ελευθερία: να μην φοβάσαι τίποτα.» ~ Nina Simone

Αυτή η φράση συνοψίζει το πνεύμα των Kneecap, του ανατρεπτικού hip-hop τρίο από το Μπέλφαστ, που έρχεται στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση στις 20 Ιουνίου στο Rockwave Festival, στο Terra Vibe Park. Για τους Kneecap, η μουσική δεν είναι απλώς διασκέδαση- είναι όπλο για δικαιοσύνη, για αλήθεια, για αφύπνιση συνειδήσεων. Μετατρέπουν την τέχνη τους στη φωνή εκείνων που αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση, στην αδικία και στις ανισότητες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πέρυσι σάρωσαν στο Rockwave Festival που χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία live στιγμή του καλοκαιριού από πληθώρα τύπου και κοινού.

Φέτος, οι Kneecap έρχονται με νέο δίσκο που αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι απλώς συγκρότημα, είναι φαινόμενο.

Ένα από τα πιο καταιγιστικά και πολιτικά φορτισμένα acts της εποχής μας, το τρίο που αποτελείται από τους Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí έχουν μετατρέψει το hip hop σε όχημα πολιτισμικής αφύπνισης και κοινωνικής αντίστασης. Ραπάροντας στα ιρλανδικά και αγγλικά, διεκδικούν το δικαίωμα ενός λαού στη γλώσσα και την ταυτότητά του, επαναφέροντας στο προσκήνιο την έννοια της αυτοδιάθεσης.

Η μουσική τους είναι ωμή και εκρηκτική. Hip hop με punk ένταση. Beats που χτυπούν στο στήθος. Ρίμες και θέσεις που δεν φοβούνται να συγκρουστούν με την εξουσία.

Τοποθετούν την έννοια της παγκόσμιας δικαιοσύνης στον πυρήνα της ύπαρξής τους. Στους στίχους τους επιτίθενται στην πολιτική υποκρισία, στις κοινωνικές ανισότητες και σε κάθε μορφή καταπίεσης, μιλώντας ανοιχτά για όσα μαστίζουν την ανθρωπότητα - από πολιτικές αποφάσεις μέχρι πολιτισμική φίμωση και κοινωνικό αποκλεισμό.

Μετά από ένα ασύλληπτο σερί κορυφαίων στιγμών το 2025 - με την αυτοβιογραφική τους ταινία να βραβεύεται σε BAFTA και Sundance, το Fine Art να αποσπά διθυραμβικές κριτικές, εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως Coachella και Glastonbury και τη χρονιά να κλείνει με δύο sold-out βραδιές μπροστά σε 24.000 Fenians στο 3Arena του Δουβλίνου - οι Kneecap υποδέχονται το 2026 πιο δυνατοί από ποτέ.

Το 2026 ξεκίνησε με περιοδεία στην Ιαπωνία και θα συνεχιστεί με τη μεγαλύτερη headline εμφάνισή τους έως σήμερα, στο Crystal Palace Park του Λονδίνου, καθώς και με πολλαπλές headline συμμετοχές σε φεστιβάλ.

Νέο single και άλμπουμ

Στα τέλη Ιανουαρίου, οι Kneecap επέστρεψαν με το οργισμένο single "Liars Tale", ένα punk-rave ξέσπασμα που στοχεύει ευθέως το βρετανικό πολιτικό κατεστημένο και προαναγγέλλει το νέο τους άλμπουμ FENIAN, που κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου από τη Heavenly Recordings.

Το FENIAN είναι ένα εκρηκτικό μείγμα hip-hop, rave, punk, acid house και trip-hop, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα: η τέχνη μπορεί και πρέπει να είναι δύναμη αλλαγής.

Ο τίτλος Feníneach / FENIAN κουβαλά ιστορικό και συμβολικό βάρος - από τους μυθικούς πολεμιστές του Fionn mac Cumhaill μέχρι τους ιρλανδούς επαναστάτες που πολέμησαν για την ανεξαρτησία από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και τους σύγχρονους «μυστικούς σοσιαλιστές του ήχου» που κινούνται σε όλο τον πλανήτη.

Οι Kneecap μετατρέπουν αυτή την κληρονομιά σε μια σύγχρονη ηχητική ταυτότητα που ενώνει μύθο, ιστορία και κοινωνική πραγματικότητα. Tην μετατρέπουν σε ήχους που καίνε, χτυπάνε και αφυπνίζουν, συνδέοντας την ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ένα άλμπουμ για όσους θέλουν να δουν το hip hop ως όπλο, ως χτύπημα, ως κοινότητα.

Η πίεση φτιάχνει διαμάντια - και το FENIAN λάμπει με τα ανόθευτα διαμάντια των Kneecap. Παρά τα πρωτοσέλιδα, τις πολιτικές πιέσεις, τις δικαστικές εμφανίσεις και τη συνεχή διεθνή έκθεση, οι Kneecap κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: δημιουργούν τραγούδια που φέρνουν χιλιάδες ανθρώπους μαζί για να τα σπάσουν όλα.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου

Τιμές εισιτηρίων

Οι τιμές στην Α' φάση προπώλησης διαμορφώνονται ως εξής:

Γενική είσοδος: 33 ευρώ

Γενική είσοδος + Moto Parking: 38 ευρώ

Γενική είσοδος + Car Parking: 43 ευρώ