Οι DEADLETTER επιστρέφουν με το νέο single "Songless Bird"

Το εναλλακτικό indie/rock συγκρότημα DEADLETTER κυκλοφόρησε το νέο του single "Songless Bird" μέσω της So Recordings. Το κομμάτι αποτελεί το τρίτο δείγμα από το δεύτερο άλμπουμ τους Existence Is Bliss, που αναμένεται στις 27 Φεβρουαρίου, μετά τα "To The Brim" και "It Comes Creeping".

Στο "Songless Bird" οι DEADLETTER παρουσιάζουν έναν πιο εκλεπτυσμένο και πολυστυλιστικό ήχο, αντλώντας στοιχεία από ολόκληρο το φάσμα της indie και του post-punk. Η παραγωγή αναδεικνύει τη νέα ηχητική κατεύθυνση της μπάντας, με τα ωμά φωνητικά του Zac Lawrence να λειτουργούν ως συνδετικός ιστός. Το single σηματοδοτεί, σύμφωνα με το συγκρότημα, την αρχή μιας νέας εποχής και προαναγγέλλει το εύρος του επερχόμενου δίσκου από ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα της βρετανικής σκηνής.

Ο Zac Lawrence σχολιάζει στο ΔΤ: «Το να κρατάς μέσα σου ό,τι σε στοιχειώνει, σε βασανίζει και σε παραλύει δεν οδηγεί σε μια υγιή ύπαρξη. Άλλωστε, η ύπαρξη θα έπρεπε να είναι ευδαιμονία, σωστά;».

Μέσα στο 2026 οι DEADLETTER θα πραγματοποιήσουν περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, με headline εμφάνιση στο KOKO του Λονδίνου στις 15 Μαΐου και στάσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Ελλάδα θα εμφανιστούν στο Release Athens 2026 ως support του David Byrne στην Αθήνα, στις 21 Ιουνίου.

Το Existence Is Bliss θα κυκλοφορήσει σε LP, limited LP και CD, ενώ την ημέρα κυκλοφορίας του (27 Φεβρουαρίου) η μπάντα θα το γιορτάσει με ένα ιδιαίτερο pub crawl στο Camden του Λονδίνου, με τρεις ζωντανές εμφανίσεις μέσα στην ίδια μέρα. Οι DEADLETTER σχηματίστηκαν στο Γιορκσάιρ το 2020 από τους Zac Lawrence (φωνητικά), Alfie Husband (ντραμς) και George Ullyott (μπάσο) και σήμερα λειτουργούν ως εξαμελές σχήμα. Με επιρροές από LCD Soundsystem, The Stranglers, Captain Beefheart και Can, έγιναν γνωστοί για τον ιδιαίτερο λυρικό και μουσικό τους κόσμο. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους Hysterical Strength (2024) απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, με το NME να το χαρακτηρίζει «σκοτεινό, δυσοίωνο, ακαταμάχητο και διασκεδαστικό». Με το Existence Is Bliss επιστρέφουν με τον πιο φιλόδοξο δίσκο τους μέχρι σήμερα.