Οι Cabaret Voltaire ανακοινώνουν live άλμπουμ πριν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία

Το "But What Time Is It Really?" καταγράφει τη σύγχρονη σκηνική ένταση των Cabaret Voltaire και κυκλοφορεί 24 Απριλίου, λίγο πριν την τελευταία τους περιοδεία.

Cabaret Voltaire
Λίγο πριν την οριστική αυλαία της διαδρομής τους, οι Cabaret Voltaire ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου live άλμπουμ με τίτλο But What Time Is It Really?, που αναμένεται στις 24 Απριλίου. Το ιστορικό electronic/industrial σχήμα από το Σέφιλντ, με τους Stephen ‘Mal’ Mallinder και Chris Watson, συνεχίζει έτσι τον αποχαιρετισμό του, παράλληλα με την τελευταία του περιοδεία μέσα στο 2026.

Τον περασμένο Οκτώβριο είχαν αποκαλύψει την τελική βρετανική περιοδεία τους για τον Οκτώβριο, ενώ πρόσφατα προστέθηκαν σκέλη στις ΗΠΑ: Δυτική Ακτή τον Μάιο και Ανατολική τον Σεπτέμβριο. Το But What Time Is It Really? θα διατεθεί σε βινύλιο και CD μέσω του webstore της μπάντας και στις συναυλίες της περιοδείας.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των sold-out επετειακών εμφανίσεων του Νοεμβρίου (17–22/11) σε Γλασκώβη, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Λονδίνο και Μπράιτον, που γιόρτασαν 50 χρόνια Cabaret Voltaire. Στις συναυλίες συμμετείχαν επίσης οι Eric Random και Oliver Harrap.

Την ηχοληψία και μίξη ανέλαβε ο Benge, η ηχογράφηση έγινε από τον Joe Peat και το mastering από τον James Trevasus. Το εικαστικό, των Dan Conway και Paul Burgess, αντλεί έμπνευση από τα live visuals του Conway στην περιοδεία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Chris Watson σημειώνει: «Αυτός ο δίσκος αποτυπώνει την ισχυρή ουσία της σύγχρονης ζωντανής εμφάνισης και δημιουργεί μια σωματική σύνδεση με την ιστορία της μπάντας». Ο Mal Mallinder προσθέτει: «Ήταν μια ευκαιρία να αποτυπώσουμε αυτές τις συναυλίες ως μια μοναδική στιγμή στον χρόνο, αλλά και να δώσουμε στον κόσμο ένα ενθύμιο — ήχους και μουσική με σεβασμό στη μνήμη του Richard (Kirk), που ταυτόχρονα υπερβαίνουν τον χρόνο». Ο Richard H. Kirk, ιδρυτικό μέλος των Cabaret Voltaire, πέθανε το 2021.

 

 

