Kick out the jams, motherf***ers!

Grande Ballroom, Ντιτρόιτ. 30 και 31 Οκτωβρίου 1968. Οι τοπικοί ήρωες MC5 εμφανίζονται, ηχογραφώντας παράλληλα το πρώτο τους άλμπουμ. Το συγκρότημα έχει ξεκινήσει με το “Ramblin' Rose” και η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ο τραγουδιστής και frontman Rob Tyner έχει ξεσηκώσει το κοινό με συνθήματα όπως «Θέλω να ακούσω λίγη επανάσταση εκεί έξω!», ζητώντας τους να αποφασίσουν αν «είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης».

Revolution in the air

Οι MC5 αγκάλιασαν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση της αλλαγής που υπήρχε στον αέρα και δεν δίστασαν να ενθαρρύνουν την άμεση δράση. Αυτό ήταν το πνεύμα της Aντικουλτούρας των τελών της δεκαετίας του 1960, και ήταν στον αέρα στο Grande Ballroom εκείνο το βράδυ.

Έχει έρθει η ώρα για το επόμενο τραγούδι. Ο Tyner πλησιάζει το μικρόφωνο με μια έντονη χειρονομία, με όλη την μπάντα να συγκεντρώνεται πίσω του, έτοιμη να καταλάβει τι θα συμβεί στη συνέχεια. Καταλάβαινες ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί. Το πλήθος σιωπά, ανυπόμονο να ακούσει τι θα πει στη συνέχεια ο frontman.

Ο Tyner κοιτάζει το πλήθος και λέει αποφασιστικά: «Τώρα! Τώρα! Τώρα, ήρθε η ώρα να...»

Σταματά. Το τελευταίο μέρος δεν έπρεπε να ειπωθεί ευθέως. Το κρατά. Το μέρος ησυχάζει, ο αέρας πλημμυρίζει από προσμονή. Ο Wayne Kramer ελέγχει γρήγορα αν είναι κουρδισμένος. Κάθε δευτερόλεπτο διαρκεί αρκετές στιγμές.

Ο Tyner αφήνει τη στιγμή να διαρκέσει όσο χρειάζεται. Λειτουργεί. Τράβηξε την προσοχή όλων. Επιτέλους, φωνάζει τα αθάνατα λόγια που θα καθόριζαν την υπόλοιπη ύπαρξη του συγκροτήματος.

KICK OUT THE JAMS, MOTHERFUCKERS!

Το συγκρότημα γκαζώνει. Είναι ο ήχος των MC5, ο ήχος του punk πριν από το punk, ο ήχος της επανάστασης.

«Well, I feel pretty good, and I guess that I could

Get crazy now, baby (Come on)

‘Cause we all got in tune a-when my dressing room

Got hazy now, baby

I know how you want it, child, hot, quick and tight

The girls can’t stand it when you’re doin’ it right

Let me up on the stand

And let me kick out the jam

Yes, kick out the jams

I want to kick ’em out»

Η πρωτότυπη και χωρίς λογοκρισία έκδοση του Kick Out the Jams δεν έχει χάσει ούτε στο ελάχιστο τη δύναμή της.

Το ίδιο το τραγούδι, όπως και μεγάλο μέρος της μουσικής στο άλμπουμ, είναι ωμό, εκκεντρικό, άγριο και μανιώδες. Για τους περισσότερους ανθρώπους, θα ήταν μια εντυπωσιακή εισαγωγή σε ένα συγκρότημα που θέλει να βγάλει πολύ θυμό και απογοήτευση από το σύστημά του.

Η μουσική που έπαιξαν οι MC5 εκείνο το βράδυ ήταν hard rock στο μέγιστο βαθμό που υπήρχε το 1968. Οι Stooges βάδιζαν σε παρόμοιους δρόμους, αλλά δεν θα κυκλοφορούσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους μέχρι την επόμενη χρονιά. Ενώ ο κόσμος είχε δει μερικές δυνατές εμφανίσεις από συγκροτήματα όπως οι Jimi Hendrix Experience, οι Cream και οι Who, δεν είχε βιώσει ποτέ την ακαταπόνητη ηχητική επίθεση των MC5 που αντιπροσώπευε το "Kick Out the Jams" - ειδικά σε συνδυασμό με αυτή την εισαγωγή!

Detroit Rock City

MC5 είναι η συντομογραφία του Motor City Five, με την οποία ήταν αρχικά γνωστοί. Είχαν σχηματιστεί στο Λίνκολμ Παρκ του Μίσιγκαν το 1963. Εκτός από τον frontman Rob Tyner, η κλασική τους σύνθεση αποτελούνταν από τους κιθαρίστες Wayne Kramer και Fred "Sonic" Smith, τον μπασίστα Michael Davis και τον ντράμερ Dennis Thompson.

Οι Motor City 5 του Ντιτρόιτ ήταν μια δύναμη της φύσης. Μια εκρηκτική σύγκρουση υψηλής ενέργειας ροκ εν ρολ, ψυχεδελικής free jazz, ριζοσπαστικής αριστεράς πολιτικής, βημάτων R&B συγκροτημάτων με σόουλ, διευρυμένης συνείδησης και ωμής δύναμης που πυροδοτούσε επανάσταση. Έχοντας κατακλύσει τη ζωντανή σκηνή του Ντιτρόιτ με γοργούς ρυθμούς, το συγκρότημα κυκλοφόρησε δύο ανεξάρτητα singles σε μια περίοδο δύο ετών: το " I Can Only Give You Everything" (που έγινε διάσημο από τους Troggs και από τους Them) με B side το "One Of The Guys" και το "Looking At You" με b’ side το "Borderline", στις ετικέτες Trans Love Energies στις AMG και A-Square, αντίστοιχα. Οι επαναλαμβανόμενες εκδόσεις και η ακμάζουσα φήμη για ζωντανές εμφανίσεις που συνδύαζαν το πνευματικό με το ανατρεπτικό σύντομα προσέλκυσαν την Elektra Records , η οποία υπέγραψε με το συγκρότημα το '68.

Η δισκογραφική εταιρεία ήθελε πολύ το συγκρότημα να μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το ντεμπούτο άλμπουμ του, αλλά δίστασε. Ο Wayne Kramer δήλωσε στο Classic Rock Magazine: «Το να παίζουμε ζωντανά ήταν αυτό που κάναμε καλύτερα. Τα περισσότερα συγκροτήματα έκαναν τρία άλμπουμ και μετά ένα live άλμπουμ, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήμασταν επαναστατικοί και θα ξεκινούσαμε με ένα live άλμπουμ πρώτα. Επίσης, λειτουργούσε καλύτερα για την εταιρεία. Οι MC5 δεν ήξεραν πώς να δουλέψουν στο στούντιο, οπότε ένας δίσκος στο στούντιο θα μπορούσε να είχε κοστίσει στην Elektra μια περιουσία και να ήταν μια μακρά, εξαντλητική διαδικασία».

Η Elektra ακολούθησε την πρόταση του συγκροτήματος, κάτι που μας οδηγεί στην κράτηση του Grande Ballroom του Ντιτρόιτ στις 30 και 31 Οκτωβρίου 1968. Αυτές ήταν απίστευτες συναυλίες, που απαθανάτισαν το συγκρότημα στην πιο εμπνευσμένη και εμπνευσμένη του στιγμή.

Μια ακαταμάχητη πτυχή της ζωντανής εμφάνισης των MC5 ήταν ότι ανέβασαν την ενέργεια με χορογραφημένες, σκηνικές κινήσεις showband που ήταν εγγενώς Ντιτρόιτ και πολύ Motown. Από το ξεσηκωτικό εναρκτήριο ραπ «μαρτυρίας» του αδελφού JC Crawford, μέσα από τις ελευθεριακές υπερβολές του “Come Together”, την πρωτοπανκ επίθεση ac-ack του “Rocket Reducer No.62” και το έντονο, αντικατοπτρίζοντας το zeitgeist πάθος του “Motor City Is Burning” μέχρι την σπειροειδή διαστημική ροκ φλόγα του “Starship” (που συν-πιστώνεται στον Sun Ra), προσφέρει ιδρώτα και πάθος.

Οι Λευκοί Πάνθηρες και ο John Sinclair

Για να κατανοήσει κάποιος καλύτερα τη ασυμβίβαστη ριζοσπαστικότητα των MC5 θα πρέπει να τους τοποθετήσει στο ιστορικό τους συγκείμενο: δηλ. στην επαναστατική οργάνωση στην οποία ήταν ενταγμένοι.

Οι Λευκοί Πάνθηρες ήταν μια αμερικανική αντιρατσιστική πολιτική συλλογικότητα που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1968 από τους Pun Plamondon, Leni Sinclair και τον μάνταζερ των MC 5, John Sinclair. Ξεκίνησε ως απάντηση σε μια συνέντευξη όπου ο Huey P. Newton, συνιδρυτής του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων, ρωτήθηκε τι θα μπορούσαν να κάνουν οι λευκοί για να υποστηρίξουν τους Μαύρους Πάνθηρες. Ο Newton απάντησε ότι θα «μπορούσαν να σχηματίσουν ένα Κόμμα Λευκών Πανθήρων».

Η ομάδα προέκυψε από το Detroit Artists Workshop, μια ριζοσπαστική καλλιτεχνική συλλογικότητα που ιδρύθηκε το 1964 κοντά στο Πανεπιστήμιο Wayne State . Μεταξύ των ανησυχιών της ήταν η νομιμοποίηση της μαριχουάνας . Ο John Sinclair είχε αρκετές συλλήψεις για κατοχή. Συμμαχούσε με την ριζοσπαστική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η εξέγερση της 12ης Οδού ήταν δικαιολογημένη υπό τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στο Ντιτρόιτ.

Η οργάνωση του Ντιτρόιτ συνδέθηκε με την Αντικουλτούρα και -σύμφωνα με τα ίδια τα μέλη της- εμπνεύστηκε τις ενέργειές της από την «πολιτιστική επανάσταση» που λάμβανε τότε χώρα στην Κίνα – γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό τους στον επαναστατικό μαρξισμό και δη στον μαοϊσμό. Ο John Sinclair κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι Λευκοί Πάνθηρες δεν θα θεωρούνταν λανθασμένα ομάδα λευκής υπεροχής, απαντώντας σε τέτοιους ισχυρισμούς με το «ακριβώς το αντίθετο». Το κόμμα συνεργάστηκε με πολλές ομάδες για τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων στον Συνασπισμό Ουράνιο Τόξο.

Η ομάδα ήταν πιο δραστήρια στο Ντιτρόιτ και το Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, ιδιαίτερη πατρίδα των MC5. Αυτοπροσδιορίζονταν ως «αντικαπιταλιστές αγωνιστές για έναν καθαρό πλανήτη και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων». Οι Λευκοί Πάνθηρες προώθησαν επίσης το σύνθημα «dope, rock ‘n’ roll and fucking in the streets».

Οι Λευκοί Πάνθηρες διατηρούσαν στενές σχέσεις με αντάρτες πόλεων όπως οι διαβόητοι Wethermen. Ο Plamondon και ο Sinclair κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε βομβιστική επίθεση σε γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Αν Άρμπορ στις 29 Σεπτεμβρίου 1968. Ο πρώτος πρόλαβε και διέφυγε από τις ΗΠΑ για την Ευρώπη και την Αφρική, περνώντας χρόνο στην Αλγερία με τον εξόριστο Elridge Cleaver , μέλος του Black Panther Party. Αφού επανήλθε κρυφά στη χώρα και καθ' οδόν προς ένα ασφαλές καταφύγιο στο βόρειο Μίσιγκαν, συνελήφθη σε έναν συνήθη έλεγχο κυκλοφορίας. Στο μεταξύ ο John Sinclair είχε καταδικαστεί σε εννέα και μισό χρόνια φυλάκισης για παραβίαση των νόμων περί κατοχής μαριχουάνας του Μίσιγκαν. Aφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση το 1971, ενώ εκδικάζονταν οι εφέσεις στην υπόθεσή του για την υπόθεση με τη βομβιστική επίθεση.

Στρίψε ένα joint

Επιστρέφοντας στους MC5, κάθε μία από τις πρωτότυπες συνθέσεις του συγκροτήματος φέρει μια συλλογική υπογραφή σε ό,τι αφορά τη δημιουργία: αναγράφει απλώς "MC5".

«Ήμασταν κομμουνιστές», είπε αργότερα ο Wayne Kramer στο περιοδικό Classic Rock. «Είχαμε αυτή την τακτική «όλα για έναν, ένας για όλους [...] Διστάζω να την αποκαλέσω επιχειρηματική δομή. Απλώς βλέπαμε τους εαυτούς μας ως μία μονάδα, αλλά εγώ και ο Rob Tyner γράψαμε το “Kick Out the Jams” στην κουζίνα, καπνίζοντας ένα τσιγαριλίκι».

Το συγκρότημα περνούσε μια πολύ δημιουργική περίοδο. Μόλις είχαν μετακομίσει μαζί για πρώτη φορά, έχοντας βρει ένα πολύ κατάλληλο κτίριο στο κέντρο του Ντιτρόιτ. «Ήταν ένα οδοντιατρείο στον δεύτερο όροφο», αποκάλυψε ο Kramer. «Μετακομίσαμε όλοι σε διαφορετικά δωμάτια στο οδοντιατρείο ως υπνοδωμάτιά μας, και μετά στον κάτω όροφο υπήρχε μια βιτρίνα. Κάλυψα τους τοίχους με κιβώτια με αυγά και το έκανα στούντιο προβών, έτσι για πρώτη φορά μπορούσαμε να κάνουμε πρόβες όποτε θέλαμε - όλη μέρα, όλη νύχτα αν θέλαμε - και όλοι μέναμε εκεί. Έτσι, έγινε δυνατό να αναπτύξουμε πραγματικά μερικά τραγούδια και λίγη μουσική. Και ο Tyner κι εγώ αποκτήσαμε μια μικρή συνήθεια να καθόμαστε στο τραπέζι της κουζίνας με μερικά joints, έναν μικρό ενισχυτή, την ηλεκτρική μου κιθάρα. Είχε ένα σημειωματάριο, εγώ απλώς έπαιζα riffs κιθάρας, και αυτός άκουγε και έλεγε: “Περίμενε, περίμενε... ξαναπαίξε αυτό. Όχι, άλλαξέ το λίγο. Εντάξει, ξαναπαίξε το. Παίξε το τέσσερις φορές”. Και μετά αρχίζαμε να συνθέτουμε τα τραγούδια. Εκεί γεννήθηκε το “Kick Out the Jams” […] Ο Tyner μιλούσε πραγματικά σε εμάς, την υπόλοιπη μπάντα. Μερικές φορές τον επέκρινα και αυτό που έλεγε ήταν, "άσε με να είμαι αυτός που είμαι". Γιατί αυτό που ήταν ήταν φανταστικό. Ήταν ο τραγουδιστής των ονείρων σου και έγραφε στίχους που λειτουργούν τόσο καλά, σε τόσα πολλά επίπεδα».

Τζαμαρίσματα

Η φράση «Kick out the jams» έχει θεωρηθεί ως σλόγκαν του ήθους της δεκαετίας του 1960 για επανάσταση και απελευθέρωση, μια προτροπή για «κλωτσήματα» σε διάφορους τύπους περιορισμών. Τι εννοούσε, λοιπόν, το συγκρότημα όταν έλεγε «kick out the jams»;

Ο Wayne Kramer, σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Disc & Music Echo στις 8 Αυγούστου 1970, ισχυρίστηκε: «Χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά τη φράση όταν ήμασταν η μπάντα σε μια αίθουσα χορού στο Ντιτρόιτ και παίζαμε εκεί κάθε εβδομάδα με μια άλλη μπάντα από την περιοχή. […] Αποκτήσαμε τη συνήθεια, όντας το είδος των πανκ που είμαστε, να τους φωνάζουμε να κατέβουν από τη σκηνή, να σταματήσουν τα τζαμαρίσματα, που σημαίνει να σταματήσουν να τζαμάρουν. Το λέγαμε συνέχεια και έγινε ένα είδος εσωτερικού κώδικα».

Με αυτούς τους όρους, η έκφραση κυριολεκτικά λέει σε ορισμένα είδη συγκροτημάτων να σταματήσουν «τα τζαμαρίσματα». Η σκηνή των τελών της δεκαετίας του '60 είχε πολλά συγκροτήματα που έπαιζαν μεγάλα, περίπλοκα, χαλαρά κομμάτια μουσικής, όπως αποδεικνύεται από την περίφημη διασκευή του “Turn On Your Love Light” του Bobby Bland από τους Greatful Dead στο Φεστιβάλ Woodstock, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Το τραγούδι δεν τελείωσε επειδή το συγκρότημα το είχε τελειώσει, αλλά επειδή οι ενισχυτές σκηνής υπερφορτώθηκαν, τερματίζοντας απότομα το τραγούδι και το σετ τους.

«Ήταν οι στόχοι μεγάλου μέρους του σχολιασμού μας», συνεχίζει ο Kramer. «Όλα αυτά τα συγκροτήματα από το Σαν Φρανσίσκο, ήμασταν αυστηροί με όλους. Αυτή ήταν η εποχή του σόλο κιθάρας 20 λεπτών, του σόλο ντραμς 40 λεπτών. Οι ρίζες των MC5 βρίσκονται στον Little Richard και τον Chuck Berry. Εκεί βασιστήκαμε και όλα ξεπήδησαν από εκεί. Πήγαμε από τον Little Richard στον Sun Ra, όλοι τυλιγμένοι στην εποχή του Βιετνάμ, των πολιτικών δικαιωμάτων και της εξέγερσης των νέων».

Explicit lyrics και άλλα δαιμόνια

Επιστρέφοντας στο «motherfuckers»: είναι αυτονόητο ότι τα στελέχη της Electra Records είχαν πρόβλημα με αυτή τη λέξη. Ακόμα κι αν αποδέχονταν το γεγονός ότι κάποια μουσική θα έπρεπε να έχει αιχμηρές γωνίες, γνώριζαν ότι αυτό θα εμπόδιζε τη διαθεσιμότητα και το εμπορικό δυναμικό του δίσκου. Ήθελαν να αφαιρεθεί από το άλμπουμ, ενώ το συγκρότημα και ο μάνατζέρ τους, John Sinclair αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτό.

Για να γίνει χειρότερο, το σλόγκαν εμφανιζόταν έντονα στο εξώφυλλο του άλμπουμ. Η αρχική κυκλοφορία επαναλάμβανε τη φράση «Kick Out the Jams, motherfuckers!» ως μέρος του κειμένου του John Sinclair στο εσωτερικό του εξωφύλλου του άλμπουμ. Οι βωμολοχίες δεν ήταν ακόμη συνηθισμένες στα άλμπουμ, είτε σε ηχητική είτε σε γραπτή μορφή. Αν υπήρχαν, ήταν λίγο κρυμμένες.

Στην περίπτωση των MC5, όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η λέξη ήταν αναπόφευκτη, τοποθετημένη σε ένα μεταφορικό βάθρο, ειδικά στο single, καθώς ήταν μια από τις πρώτες λέξεις που άκουγες. Το έργο είχε μεγαλύτερη ένταση τότε από ό,τι τώρα. Ήταν σε θέση να προκαλέσει προσβολή σε επίπεδα όπου οι καριέρες θα μπορούσαν να τερματιστούν.

Το συγκρότημα δεν ήταν αδιάφορο σε αυτό. Είχαν μάλιστα ηχογραφήσει μια καθαρή εισαγωγή που θεώρησαν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το single και το ραδιοφωνικό airplay, όπου ο Rob Tyner φωνάζει «Kick out the Jams, Brothers and Sisters!». Η ιδέα τους ήταν να κρατήσουν το «motherfuckers» για το άλμπουμ.

Το συγκρότημα πρότεινε στην Elektra Records να κυκλοφορήσει την έκδοση «brothers and sisters» ως πρώτο single, επιτρέποντάς του να καθιερωθεί στα charts και ενδεχομένως να δώσει στο συγκρότημα μια επιτυχία. Ήθελαν το άλμπουμ να κυκλοφορήσει αργότερα, με την έκδοση MF του τραγουδιού, μόλις το single άρχιζε να πέφτει, τερματίζοντας την πορεία του στα charts.

Αυτό ακούγεται σαν ένα καλό σχέδιο. Δυστυχώς, η δισκογραφική εταιρεία το αγνόησε εντελώς. Aκόμα χειρότερα, η δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε πρώτα το άλμπουμ, πριν από το single.

Το πρώτο άλμπουμ των MC5, Kick Out the Jams, κυκλοφόρησε στις 22 Φεβρουαρίου 1969. Η ημερομηνία ήταν αβέβαιη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η Rhino Records, η οποία έχει πρόσβαση στα αρχεία της Elektra, δημοσίευσε μια αναδρομική έκθεση πριν από μερικά χρόνια, η οποία περιλάμβανε την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας. Το single με το ομώνυμο τραγούδι κυκλοφόρησε τον επόμενο μήνα, σε μια ακόμη απροσδιόριστη ημερομηνία, τον Μάρτιο του 1969.

Αυτή η στρατηγική κυκλοφορίας δεν βγάζει νόημα, ειδικά δεδομένων των αμφιβολιών της ίδιας της δισκογραφικής εταιρείας σχετικά με την έκδοση MF. Δεν εμπόδισε τους θαυμαστές τους να σπεύσουν να βγάλουν το άλμπουμ, το οποίο ανέβηκε στο Billboard 200, φτάνοντας στο εντυπωσιακό #30.

Το άλμπουμ περιείχε με λαμπρότητα την MF έκδοση του τραγουδιού, ενώ το single ακολούθησε την ασφαλέστερη προσέγγιση απευθυνόμενο στους «αδελφούς και τις αδελφές». Παρόλα αυτά, το single κυκλοφόρησε πολύ αργά. Η ζημιά είχε γίνει, καθώς δεν άργησε να αποσυρθεί το άλμπουμ - και το single - από τα καταστήματα.

Η απάντηση της δισκογραφικής εταιρείας ήταν να αντικαταστήσει την αρχική έκδοση του άλμπουμ με μια έκδοση «αδελφοί και αδελφές». Αυτό θα αφαιρούσε εντελώς την έκδοση MF του τραγουδιού από την αγορά. Το εξώφυλλο αναδιατυπώθηκε επίσης για να αποκλειστεί η φράση MF. Τα υπόλοιπα αντίτυπα που περιείχαν την μη λογοκριμένη ηχητική έκδοση θα πωλούνταν πίσω από ταμεία δίσκων αντί να επιστρέφονταν.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε σε έναν άμεσο πόλεμο μεταξύ του συγκροτήματος και των πολυκαταστημάτων Hudson's, καθώς το Hudson's αρνήθηκε να πουλήσει το άλμπουμ ακόμα και μετά τη διάθεση μιας λογοκριμένης έκδοσης. Ποια ήταν η απάντηση του MC5; Έβγαλαν μια ολοσέλιδη διαφήμιση στο τοπικό underground περιοδικό Fifth Estate που περιείχε κυρίως μια φωτογραφία του Rob Tyner, με το κείμενο:

«KICK OUT THE JAMS, MOTHEFUCKER! Και κλωτσήστε την πόρτα αν το κατάστημα δεν σας πουλήσει το άλμπουμ από την Elektra! FUCK THE HUDSON'S!»

Αυτό που έκανε τα πράγματα χειρότερα ήταν ότι η διαφήμισή τους έφερε σε περίοπτη θέση το λογότυπο της Elektra Records. Σε αντάλλαγμα, η Hudson's αρνήθηκε αμέσως να δημοσιοποιήσει οποιοδήποτε άλμπουμ της δισκογραφικής εταιρείας Elektra. Αυτή η ολοκληρωτική διαμάχη ήταν κάτι για το οποίο η Elektra δεν γνώριζε και δεν ήθελε να συμμετάσχει, και η παρέμβασή τους ήταν σε μεγάλο βαθμό αναγκαστική. Για να τερματίσουν τη σύγκρουση και να αποφύγουν περαιτέρω οικονομικές απώλειες, η Elektra έλυσε το συμβόλαιο των MC5.Οι τελευταίοι θα προχωρούσαν στην Atlantic Records, όπου θα κυκλοφορούσαν δύο σπουδαία στούντιο άλμπουμ, τα Back in the USA (1970) και High Time (1971). Κανένα όμως από τα δύο δεν θα έφτανε το εκρηκτικό ντελίριο και τον επαναστατικό οργασμό του Kick out the Jams. Και κανένα άλλο ζωντανά ηχογραφημένο ροκ άλμπουμ δεν θα έφτανε, έκτοτε.