Howlin’ Wolf: 50 χρόνια χωρίς τον Λύκο

Ένας από τους γίγαντες του Chicago-blues μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Chester Arthur Burnett, γνωστός και ως Howlin' Wolf, άρχισε να εμφανίζεται στο Δέλτα του Μισισίπι. Εμεινε πάνω απ΄ όλα στην ιστορία για το απαράμιλλο ερμηνευτικό του ύφος – παρόμοιο με «λύκο που αλυχτά». Ο Cpt. Beefheart τον είχε ως πρότυπο και μέσω του Beefheart, το ύφος του Λύκου πέρασε και στον Tom Waits. Αλλά και νεότεροι ερμηνευτές, που έχουν μια κάπως έκκεντρη σχέση με το blues, έχουν επηρεαστεί σε βάθος από το στυλ του, με τρανό παράδειγμα τον Αυστραλό Tex Perkins (Beasts Of Bourbon, The Cruel Sea). Όσο για το παίξιμό του στη φυσαρμόνικα, αρκεί να θυμηθούμε το αντίστοιχο παίξιμο του Brian Jones στο “Little Red Rooster”.

Ο Howlin’ Wolf γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1910 γεννήθηκε στο White Station, ακριβώς βόρεια του West Point της Πολιτείας του Μισισίπι. Στις αρχές της εφηβείας του. Στην πραγματικότητα γεννήθηκε ως Chester Arthur Burnett. Οι γονείς του, Leon 'Dock' Burnett και Gertrude Jones, ονόμασαν το γιο τους από τον Chester Alan Arthur, τον 21ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε αγωνιστεί για τα δικαιώματα των σκλάβων στη Νέα Υόρκη.

Το παρανόμι

Ήταν ο παππούς του που ξεκίνησε το παραμύθι με το παρατσούκλι «Λύκος». Έλεγε στον εγγονό του ότι ο μεγάλος κακός λύκος θα τον έπιανε αν έκανε άσχημα πράγματα. Όταν περνούσε τα όρια, η οικογένειά του τον κυνηγούσε ουρλιάζοντας σαν λύκος. Το παρανόμι έμεινε...

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, το παρατσούκλι οφείλεται σε ένα παλιότερο blues κομμάτι του Τεξανού JT «Funny Papa» Smith. Η ιστορία του υπόβαθρου και της ζωής του Smith είναι απόκρυφη. Σχεδόν τίποτα, δεν είναι γνωστό για την πραγματική του ιστορία. Υπάρχουν λίγες φωτογραφίες από καλλιτέχνες του blues των πρώτων χρόνων του 20ού αιώνα. Ο Blind Lemon Jefferson έχει δύο αποδεδειγμένες φωτογραφίες. Ο Texas Alexander και ο Henry "Ragtime" Thomas έχουν και οι δύο από μία αποδεδειγμένη φωτογραφία. Και ο Smith, ο άνθρωπος που ηχογράφησε το single "Howlin' Wolf Blues" το 1923, δεν εικονίζεται καμία γνωστή φωτογραφία.

Μερικοί κριτικοί της έχουν σημειώσει ότι το παίξιμο του Smith ήταν ένα στυλ εκλεπτυσμένης country blues, στο στυλ του Blind Lemon Jefferson. Οι στίχοι μιλάνε για κάποιον «Howlin' Wolf», ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε όντως έναν άντρα για μια γυναίκα και ένα χρέος 5 δολαρίων, και πέθανε στη φυλακή.

Ο Burnett είπε στον ιστορικό Chris Strachwitz σε μια συνέντευξη του 1967: «Η γιαγιά μου με ονόμασε "Howlin' Wolf"». Άλλες φορές ο Burnett ισχυρίστηκε ότι πήρε το όνομά του από τον θρύλο της country Jimmie Rodgers, ο οποίος ερμήνευε το “Howlin Wolf Blues”.

Ο Wolf ήταν μεγαλόσωμος, με ύψος ύψος κοντά στο 1,90 και ζύγιζε σχεδόν 132 κιλά. Ο τύπος που δεν θα ήθελες να χύσεις κατά λάθος την μπύρα του. Παρόλα αυτά, η μητέρα του τον πέταξε έξω από το σπίτι όταν ήταν ακόμα μικρός, αναγκάζοντάς τον να περπατάει ξυπόλητος πάνω από παγωμένο έδαφος μέχρι το σπίτι του θείου του, πολλά μίλια μακριά. Στο απόγειο της επιτυχίας του, ο Λύκος προσπάθησε να συμφιλιωθεί με τη μητέρα του. Προσφέροντάς της χρήματα, εκείνη τα πήρε και τα πάτησε στο έδαφος. Φανατική θρησκευόμενη, δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τη «διαβολική μουσική» του.

Delta blues

Σε ηλικία 13 ετών, ο Wolf το έσκασε από το σπίτι του θείου του και τελικά βρήκε τον πατέρα του. Τον περίμενε μια ζωή γεμάτη σκληρή δουλειά στα χωράφια. Εκείνη την εποχή το Howlin' Wolf δεν ήταν το μόνο ψευδώνυμό τοιυ. Σύμφωνα με το εξαιρετικό βιβλίο του Ted Gioia, Delta Blues, τη δεκαετία του '20, ο Wolf ήταν επίσης γνωστός ως John D, Foots, Bigfoot, Buford, Bullcow ή John D. Burnett. Χάρη σε μια εξαιρετική σοδειά την προηγούμενη χρονιά, ο νεαρός απέκτησε τα χρήματα για να αγοράσει την πρώτη του κιθάρα στις 15 Ιανουαρίου 1928. Προηγουμένως έπαιζε βιολί τύπου fiddle.

Στη δεκαετία του 1930 ο Wolf είχε αρχικά ως μέντορα τον θρύλο του Delta-blues, Charley Patton. Γνωρίστηκαν το 1930. Ο Patton όχι μόνο δίδαξε στον Wolf κιθάρα, αλλά και την τέχνη του θεάματος: «Όταν έπαιζε την κιθάρα του, την γύριζε μπρος-πίσω και την πετούσε πάνω από τους ώμους του, ανάμεσα στα πόδια του, την πετούσε ψηλά στον ουρανό», είπε ο Wolf για τον δάσκαλό του χρόνια αργότερα. Ο ίδιος θα δήλωνε χρόνια μετά: «Το πρώτο κομμάτι που έπαιξα ποτέ στη ζωή μου ήταν το “Pony Blues” του Charley Patton, μια μελωδία για το πώς να δέσω το πόνι μου και να σελώσω τη μαύρη φοράδα μου».

Ο Wolf έμαθε να παίζει φυσαρμόνικα από τον Sonny Boy Williamson II το 1933. Συνδέθηκε ακόμα με τον Robert Johnson και έπαιξε σε jook joint με τους Son House, Johnny Shines, Honeyboy Edwards, όλοι τους θρύλοι. του μπλουζ του Δέλτα.

Ο Wolf κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό στις αρχές του 1941, περίπου οκτώ μήνες πριν οι Ιάπωνες βομβαρδίσουν το Περλ Χάρμπορ. Οι πηγές τον αναφέρουν το 1943 να υπηρετεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, αποστρατεύτηκε. Επέστρψε στις αγροτικές εργασίες.

Το 1948, ο Wolf βρέθηκε στο Δυτικό Μέμφις του Αρκάνσας, στην άλλη πλευρά του ποταμού από το Μέμφις του Τενεσί. Αμέσως άρχισε να δημιουργεί τη δική του μπάντα που περιλαμβάνει λαμπρά ονόματα της μπλουζ όπως ο Matt «Guitar» Murphy (αργότερα μέλος των Blues Brothers Band) και ο αρμονικίστας Junior Parler. Ενώ βρισκόταν στο Δυτικό Μέμφις, ο Wolf εξασφάλισε μια θέση στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό KWEM παίζοντας μουσική και διαβάζοντας διαφημίσεις για γεωργικό εξοπλισμό.

Στα στούντιο της Sun και της Chess

Το 1951, ο Sam Phillips, ιδιοκτήτης των Sun Studios στην οδό Union Avenue 706 στο Μέμφις, δημοσιοποιεί ότι ενδιαφέρεται να ηχογραφήσει το Howlin' Wolf, αφού έλαβε μια πληροφορία σχετικά με αυτόν από έναν τοπικό DJ. Τα Sun Studios, που αρχικά ονομάζονταν Memphis Recording Service, θα γίνουν τελικά η γενέτειρα και το σπίτι τoυ rock ‘n’ roll στα μέσα της δεκαετίας του '50.

Ο Wolf ηχογράφησε δύο τραγούδια για τον Sam Phillips στις 14 Μαΐου: τα “Moanin' At Midnight” και “How Many More Years”. Ο Phillips θα περιέγραφε το “Moanin' At Midnight” ως «ένα κλασικό πράγμα που κανείς δεν μπορεί να βελτιώσει». Τα δύο τραγούδια κυκλοφόρησαν ως διπλό A-side single από την Chess Records του Σικάγο. Μέχρι το φθινόπωρο του 1951 βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα του Billboard R&B chart.

Το 1954, χάρη στην επιτυχία των singles του στο Chess, ο Wolf παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στο Σικάγο. Με τον τυπικό τρόπο του Wolf, αποφασίζει να το κάνει με στυλ. Χωρίς ωτοστόπ ή περιπλανήσεις στις ζούγκλες των αλήτων. Αντ' αυτού, οδηγεί ένα δίχρωμο sedan DeSoto κατά μήκος της Route 61 προς το Σικάγο με πάνω από 4.000 δολάρια στην τσέπη του. Όταν φτάνει στο Σικάγο, ξεκινά η θρυλική του αντιπαλότητα με τον Muddy Waters.

Ένας από τους λόγους που η αντιπαλότητα μεταξύ των Muddy Waters και των Howlin' Wolf ήταν τόσο έντονη ήταν ότι και οι δύο έπαιρναν τραγούδια γραμμένα από την ιδιοφυΐα του blues, τον συνθέτη Willie Dixon. Ο Muddy ερμήνευσε τραγούδια του Dixon όπως τα "I Just Want To Make Love To You" και "Hoochie Coochie Man". Ο Wolf έδωσε την ψυχή του σε άλλα κλασικά κομμάτια του Dixon όπως τα "Little Red Rooster", "I Ain't Superstitious” και “Evil". Ο Wolf ήταν πάντα καχύποπτος ότι ο Dixon έδινε τα καλύτερα τραγούδια του στον Muddy, κάτι που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Ο εκπληκτικός και καινοτόμος Hubert Sumlin θα ήταν ο κιθαρίστας και το δεξί χέρι του Wolf σχεδόν σταθερά μέχρι τον θάνατο του Wolf τη δεκαετία του '70. Το 1962 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Wolf με τίτλο το όνομά του. Πρόκειται για μια συλλογή από έξι singles που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως από την Chess από το 1960 έως το 1962. Το1964 θα ακολουθούσε το άλμπουμ Rocking The Blues - Live In Germany.

Στις 26 Μαΐου 1965, οι Rolling Stones εμφανίζονται στο 41ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του Shindig! Ενώ το συγκρότημα παίζει τραγούδια όπως το “Little Red Rooster”, το “The Last Time” και το “Play With Fire” (και ένα φινάλε του “Satisfaction”) , η επιμονή τους να εμφανιστεί και ο Howlin' Wolf στην εκπομπή είναι αυτή που κάνει την εκδήλωση τόσο ξεχωριστή. Ο Wolf βροντάει στο μικρόφωνο στο κλασικό “How Many More Years”.

Ζωντανός θρύλος

Το 1969 παθαίνει την πρώτη του καρδιακή προσβολή. Ταξιδεύοντας για μια έκθεση στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο Wolf παθαίνει καρδιακή προσβολή, πέφτοντας στο ταμπλό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε. Ο Hubert Sumlin, που οδηγούσε, σταμάτησε και άρπαξε ένα αυτοκίνητο δύο επί τέσσερα που ήταν πεσμένο στο δρόμο. Σε μια στιγμή εμπνευσμένης απελπισίας, ο Sumlin κάρφωσε το κομμάτι ξύλου στην πλάτη του Wolf, κλωτσώντας την καρδιά του μεγαλόσωμου άνδρα.

Το διαβόητο «ροκ» άλμπουμ Howlin' Wolf κυκλοφορεί το 1969. Ο δίσκος ήταν μια προσπάθεια της Chess Records να ανανεώσει τον ήχο του Wolf με κάποια θεατρικά στοιχεία τύπου Hendrix. Αποτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό. Ο ίδιος ο Wolf το αποκάλεσε «σκυλίσιο». Παραδόξως, η Chess εκμεταλλεύτηκε την οπτική γωνία του καλλιτέχνη ότι μισεί τον δικό του δίσκο, τοποθετώντας μια αρνητική δήλωση στο εξώφυλλο. Εύλογα, το άλμπουμ απέτυχε. Η Chess είχε προσπαθήσει να ανανεώσει τον παλιό αντίπαλο του Wolf, Muddy Waters, με τον ίδιο τρόπο την προηγούμενη χρονιά με το άλμπουμ Electric Mud. Ο Muddy μισούσε επίσης το παραφορτωμένο και πλουμιστό στις ενορχηστρώσεις άλμπουμ του.

Το 1970 ο Wolf εμφανίζεται στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του περιοδικού Living Blues, της μακροβιότερης έκδοσης αφιερωμένης στη μπλουζ μουσική. Το 1971 κυκλοφορεί το άλμπουμ London Howlin' Wolf Sessions. Ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2 και 7 Μαΐου 1970, στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Eric Clapton, ο μπασίστας Bill Wyman και ο ντράμερ Charlie Watts των Rolling Stones και τον Ringo Starr των Beatles.

Το 1972 ο Howlin’ Wolf τιμήθηκε με επίτιμο διδακτορικό στις Τέχνες από το πανεπιστήμιο Κολούμπια του Σικάγο. Έναν χρόνο μετά ηχογράφησε και κυκλοφορεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Back Door Wolf. Με την υγεία του να επιδεινώνεται, ο Wolf κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με τον B.B. King στο Αμφιθέατρο του Σικάγο τον Νοέμβριο του 1975.

10 Ιανουαρίου 1976: Ο Howlin’ Wolf πεθαίνει στο Νοσοκομείο Hines VA στο Χάινς του Ιλινόις. Ένας συνδυασμός όγκου στον εγκέφαλο, νεφρικής νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας. Τάφηκε στο Κοιμητήριο Όουκ Ριτζ, στο Χίλσαϊντ, στην κομητεία Κουκ του Ιλινόις, σε ένα οικόπεδο στην Ενότητα 18, στην ανατολική πλευρά του δρόμου. Φημολογείται ότι ο Eric Clapton πλήρωσε για την ταφόπλακά του.