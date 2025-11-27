Οι Notwist επιστρέφουν με το "News from Planet Zombie"

Οι Notwist θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ News from Planet Zombie στις 13 Μαρτίου, μέσω της Morr Music. Το LP ηχογραφήθηκε στη βάση τους, το Μόναχο, και επανασυνδέεται με την ασφάλεια του τοπικού για να εξερευνήσει τα προβλήματα του παγκόσμιου: μια κινητήρια παρόρμηση που διατρέχει και τα έντεκα τραγούδια του δίσκου. Είναι επίσης το πρώτο στούντιο άλμπουμ από το 12 του 1995 που το συγκρότημα ηχογραφεί μαζί, στο στούντιο, στη διευρυμένη live σύνθεσή του.

Το News from Planet Zombie ηχογραφήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα στο Import Export, έναν μη κερδοσκοπικό χώρο για τις τέχνες και τη μουσική. Και αυτό ακούγεται καθαρά: υπάρχουν μερικές ευχάριστα "άγριες" γωνίες στον ήχο, σαν οι Notwist να κυνηγούν μια ομιχλώδη τελειότητα, αλλά να είναι αρκετά σίγουροι ώστε να αφήνουν τα τραγούδια να αναπνέουν και να μεταλλάσσονται μέσα στα αυτιά μας. Αυτή η διάθεση ενισχύεται από συμμετοχές φίλων, τοπικών και διεθνών, που αντανακλούν ένα κοσμοπολίτικο Μόναχο: η Enid Valu συμμετέχει στα φωνητικά, η Haruka Yoshizawa στο taishōgoto και στο harmonium, ο Tianping Christoph Xiao στο κλαρινέτο και ο Mathias Götz στο τρομπόνι.

Οι Notwist δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί για διασκευές, αλλά το News from Planet Zombie θα περιλαμβάνει δύο: μια εκδοχή του "Red Sun" του Neil Young (από το Silver & Gold του 2000), την οποία είχαν αρχικά δημιουργήσει για ένα θεατρικό της Jette Steckel, και μια προσέγγιση στο "How the Story Ends" των Lovers, ενός folk-pop συγκροτήματος από την Athens της Georgia.

Το News from Planet Zombie αναγνωρίζει την αγωνία της σημερινής γεωπολιτικής ακινησίας, υπενθυμίζοντας όμως ότι υπάρχουν συλλογικοί τρόποι να προχωρήσουμε. Μέσα από τη φιγούρα του ζόμπι, ο Markus Acher εξερευνά τις ανησυχίες μας: «Στον τίτλο και σε μερικούς στίχους κάνω αναφορά σε B-movies και ταινίες τρόμου, ένας υπαινιγμός για τον τρελό κόσμο της εποχής, που μοιάζει με ένα πολύ κακό και εξωπραγματικό B-movie».

«Το ποτάμι εδώ στο Μόναχο, όπου πηγαίνω συχνά, είναι εκεί από πάντα και θα είναι εκεί πολύ μετά από εμάς», συνεχίζει ο Acher στο PR, εντοπίζοντας μια βασική πηγή παρηγοριάς για τον ίδιο. «Πάντα το ίδιο αλλά πάντα καινούριο. Πολύ γαλήνιο, αλλά ταυτόχρονα μια μόνιμη υπενθύμιση πως, όπως αυτό το ποτάμι, έτσι και ο χρόνος κυλά μόνο προς μία κατεύθυνση και δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Κάθε στιγμή είναι πολύτιμη».