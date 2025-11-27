Οι Talking Heads αποκαλύπτουν χαμένα demos από την εποχή που τους έλεγαν The Artistics

Η φετινή έκδοση του «αδελφικού» event του RSD θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Για τον εορτασμό, ο David Byrne και η παρέα του μοιράζονται ένα βινύλιο 11 κομματιών με τίτλο Tentative Decisions: Demos & Live, συνοδευόμενο από ένα 7″.

Το project περιλαμβάνει πολύ πρώιμες εκδοχές των "Psycho Killer" και "Warning Sign", από την εποχή που το συγκρότημα της Νέας Υόρκης ήταν ακόμη γνωστό ως The Artistics.

Όπως αναφέρει το Brooklyn Vegan, οι ηχογραφήσεις θεωρούνταν χαμένες μέχρι που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στα αρχεία της Rhode Island School Of Design.

Οι Talking Heads μοιράστηκαν ορισμένες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία στα social media, γράφοντας:

«ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ OI TALKING HEADS: Τα μέλη Chris Frantz και David Byrne γνωρίστηκαν στη σχολή Rhode Island School Of Design και έφτιαξαν μουσική ως The Artistics. Την άνοιξη του 1974, το συγκρότημα συγκεντρώθηκε στο διαμέρισμα του Chris για να ηχογραφήσει μια demo κασέτα με κομμάτια που αργότερα θα γίνονταν κλασικά στη δισκογραφία των Talking Heads, "Psycho Killer" και "Warning Sign".

»Πάνω από 50 χρόνια μετά, μπορείτε πλέον να ακούσετε αυτό το νεοανακαλυφθέν υλικό, μαζί με live ηχογραφήσεις από την αρχική τριάδα των @frantzchris, @davidbyrneofficial και Tina Weymouth, στο Tentative Decisions: Demos & Live».

Το LP και το 7″ «αποτυπώνουν την εξέλιξη της μπάντας από τον αδρό μινιμαλισμό του punk σε μια πιο δομημένη, γωνιώδη μουσική προσέγγιση που αντανακλούσε τις ευρύτερες μετατοπίσεις της post-punk αισθητικής στα τέλη της δεκαετίας του ’70».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι κυκλοφορίες θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε συμμετέχοντα δισκοπωλεία την Black Friday.