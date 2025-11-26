Οι Beach Boys γιορτάζουν 60 χρόνια "Pet Sounds" με μεγάλη συναυλία

Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Royal Hospital Chelsea, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Live At Chelsea, η οποία επιστρέφει το 2026 για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Στη σκηνή του ιστορικού χώρου, το εμβληματικό συγκρότημα θα γιορτάσει πάνω από πέντε δεκαετίες μουσικής πορείας, αλλά και την 60ή επέτειο του μνημειώδους άλμπουμ Pet Sounds.

Η συναυλία θα είναι από τις πρώτες των Beach Boys μετά τον θάνατο του frontman Brian Wilson νωρίτερα το καλοκαίρι. Η είδηση γνωστοποιήθηκε τον Ιούνιο, ενώ ο 82χρονος αναφέρθηκε ότι έφυγε από «αναπνευστική ανακοπή», με σήψη και κυστίτιδα ως επιβαρυντικούς παράγοντες. Στο εξής, το συγκρότημα θα βρίσκεται υπό την ηγεσία του συνιδρυτή και στιχουργού Mike Love, πλαισιωμένου από τον μακροχρόνιο μέλος Bruce Johnston, τον μουσικό διευθυντή Brian Eichenberger, καθώς και τους Christian Love, Tim Bonhomme, Jon Bolton, Keith Hubacher, Randy Leago και John Wedemeyer.

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 10:00, ενώ η προπώληση (για όποιον ενδιαφέρεται) ξεκινά από σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Οι Beach Boys είναι το δεύτερο όνομα που επιβεβαιώνεται για την επανερχόμενη καλοκαιρινή σειρά στο Chelsea, μετά την ανακοίνωση ότι οι The Proclaimers θα είναι headliners το Σάββατο 13 Ιουνίου. Περισσότεροι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Wilson, ο Mike Love δήλωσε: «Το ταξίδι μας ήταν γεμάτο στιγμές ιδιοφυΐας, λύπης, γέλιου, πολυπλοκότητας και πάνω απ’ όλα, ΑΓΑΠΗΣ. Όπως όλες οι οικογένειες, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Μα μέσα σε όλα, ποτέ δεν σταματήσαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, και εγώ δεν έπαψα ποτέ να μένω έκθαμβος με όσα μπορούσε να κάνει όταν καθόταν στο πιάνο ή με τη σπιρτάδα του στο στούντιο». Ο Love αποκάλυψε επίσης ότι πέρασε χρόνο με τον Wilson πριν τον θάνατό του και τραγούδησαν μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Τα επιζώντα μέλη των Beach Boys απέτισαν φόρο τιμής στον Wilson με κοινό μήνυμα, λέγοντας ότι ήταν «η ψυχή του ήχου μας», ενώ τον Αύγουστο ο Al Jardine κατηγόρησε τον Love για «προβλήματα μεγαλομανίας» μετά τον λόγο του στην κηδεία του Wilson.