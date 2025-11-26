Ο Apparat ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "A Hum Of Maybe" μέσω Mute Records

Ο Apparat, ή αλλιώς το project του πολυδιάστατου καλλιτέχνη Sascha Ring, ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο A Hum Of Maybe, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Mute Records στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη του δουλειά μετά το LP5 του 2019.

Ο ίδιος ο Ring περιγράφει το A Hum Of Maybe ως ένα βαθιά προσωπικό άλμπουμ, φορτωμένο με το βάρος των χρόνων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη κυκλοφορία του. Το άλμπουμ άρχισε να παίρνει μορφή έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο δημιουργικού μπλοκαρίσματος, κατά την οποία η σχέση του με τη μουσική έμοιαζε χαμένη, θαμμένη, άπιαστη. Για να το ξεπεράσει, έθεσε στον εαυτό του μια ριζική πρόκληση: να δημιουργεί μία ιδέα για τραγούδι κάθε μέρα, χωρίς πίεση, χωρίς κρίση, χωρίς την απαίτηση της τελειότητας, ακόμα κι αν έμενε ανολοκλήρωτη. Σταδιακά, αυτή η καθημερινή τελετουργία λειτούργησε θεραπευτικά, βοηθώντας τον να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του και τον τρόπο που προσεγγίζει τη μουσική.

Σήμερα, ο Ring παρουσίασε το "An Echo Skips A Name (Alternate Take)", ένα κομμάτι για το πώς μια σχέση μπορεί να απομακρυνθεί τόσο αργά και ανεπαίσθητα, που η αλλαγή μοιάζει σχεδόν αόρατη μια «απαλή εξασθένιση της αναγνώρισης», όπως τη χαρακτηρίζει.

Στον πυρήνα του, το A Hum Of Maybe είναι ένας δίσκος για την αγάπη (για τον ίδιο, τη σύζυγό του και την κόρη του) και για την προσπάθεια να τη διατηρήσει, να την προστατεύσει, να την επαναπροσδιορίσει, καθώς βρίσκεται σε μόνιμη μεταβολή. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, τα τραγούδια κινούνται σε έναν ενδιάμεσο χώρο, όχι στο «ναι» ή στο «όχι», αλλά σε ένα βόμβο του ίσως. «Είναι ένα "maybe" που δεν είναι αδυναμία, αλλά ένας τόπος όπου τα πράγματα μπορούν να αναπτυχθούν», εξηγεί ο Ring. Το άλμπουμ αγκαλιάζει αυτή την κατάσταση αναμονής, όπου δεν υπάρχουν αμετακίνητες βεβαιότητες, μόνο ενδιάμεσες καταστάσεις. Είναι, αναλογικό και ψηφιακό. Ένα και μηδέν. Μικρό και μεγάλο. Φως και σκιά. «Ο βόμβος είναι εκείνο το υπόγειο ρεύμα δυνατοτήτων — το ενδιάμεσο, εκεί όπου πραγματικά συμβαίνει η ζωή».

Το άλμπουμ δημιουργήθηκε με τη συμβολή μακροχρόνιων συνεργατών, που θα τον συνοδεύσουν και στις προσεχείς ζωντανές εμφανίσεις του: Philipp Johann Thimm (τσέλο, πιάνο, κιθάρα), Christoph “Mäckie” Hamann (βιολί, πλήκτρα, μπάσο), Jörg Wähner (ντραμς) και Christian Kohlhaas (τρομπόνι). Επιπλέον, συμμετέχει η Αρμενιοαμερικανίδα τραγουδίστρια KÁRYYN στο "Tilth", καθώς και ο Jan-Philipp Lorenz (Bi Disc) στο "Pieces, Falling".