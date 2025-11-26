Η Rosalía εκθρονίζει τη Taylor Swift – Tο "LUX" γίνεται το πιο "streamed" άλμπουμ στον κόσμο μέσα σε μία εβδομάδα

Η ανοδική πορεία της Rosalía συνεχίζεται ασταμάτητα, με το νέο της άλμπουμ LUX να σπάει ακόμη ένα εντυπωσιακό ψηφιακό ρεκόρ, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό streams μέσα σε μία εβδομάδα.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια δουλειάς· σύνθεση και ερμηνεία σε 13 γλώσσες, μια σύντομη αλλά άψογα στημένη καμπάνια προβολής, και καθολική αποδοχή στο Metacritic (98/100), ώστε η Rosalía να δει το LUX να ανεβαίνει στο Νο. 1 των πιο streamed άλμπουμ παγκοσμίως στο Spotify.

Η σουηδική πλατφόρμα, που ανανεώνει εβδομαδιαία τα charts της, έδειξε ότι το LUX ήταν το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ στον κόσμο από 7 έως 13 Νοεμβρίου, αφήνοντας πίσω του το The Life of a Showgirl της Taylor Swift, που κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου και μέχρι τότε βρισκόταν άνετα στην κορυφή.

Το LUX είχε ήδη κατακτήσει άλλο ένα ορόσημο: ήταν το άλμπουμ με τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα από καλλιτέχνιδα που τραγουδά στα ισπανικά, ξεπερνώντας τα 42 εκατομμύρια την πρώτη μέρα.

Σε ένα έργο που η ίδια η Rosalía περιγράφει ως μαξιμαλιστικό, το άλμπουμ κινείται ανάμεσα σε παιδικές χορωδίες, fado, βαλς και έγχορδες συνθέσεις σε τέσσερις «οπερατικές» κινήσεις. Η Rosalía βυθίζεται στην επιθυμία της για ένωση με μια ανώτερη δύναμη ("Sexo, violencia y llantas"), στη θλίψη ενός έρωτα που σβήνει ("Berghain"), στην επακόλουθη απάθεια ("La Perla") και ακόμη και στο πώς θα εορταστεί ο δικός της θάνατος ("Magnolias").

