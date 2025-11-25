Οι Rifle και η επιστροφή του punk με ταξική μνήμη

Οι Rifle είναι η νέα punk οργή που σκάει από την Αγγλία. Ανακοίνωσαν μόλις το ντεμπούτο album τους RIFLE και δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο single, "No King", ένα κομμάτι που λειτουργεί σαν προειδοποίηση, αλλά και σαν δήλωση ταυτότητας. Η μπάντα γεννήθηκε σχεδόν τυχαία: ο Max (φωνητικά) και ο Ross (μπάσο) γνωρίστηκαν στη δουλειά, ανταλλάσσοντας μουσικές εμμονές στα διαλείμματα. Πολύ σύντομα προστέθηκαν ο Flynn στα drums και οι Albert και Louis στις κιθάρες, διαμορφώνοντας έναν ήχο που πατάει γερά στο παρόν του Λονδίνου, χωρίς να αποποιείται τις ρίζες του.

Μιλώντας για το άλμπουμ, οι Rifle λένε: «Το RIFLE επικεντρώνεται στην εργατική εμπειρία. Πολλά από τα ρεφρέν και τα hooks επηρεάστηκαν από τις ιαχές στα γήπεδα, αυτή τη φυσική διάθεση για συλλογικό τραγούδι. Θέλαμε επίσης να αποτυπώσουμε τον ήχο και την ταυτότητα μιας λονδρέζικης μπάντας. Συγκροτήματα όπως οι Cockney Rejects μπορεί να μην μας μοιάζουν ηχητικά, αλλά η θεματολογία και το ήθος τους κουβαλούν το Λονδίνο μέσα τους. Αυτό προσπαθήσαμε κι εμείς».

Το RIFLE είναι επίσης ο πρώτος δίσκος που ηχογράφησαν κομμάτι–κομμάτι, με τα μέλη να δουλεύουν χωριστά αλλά με συνεχή ανταλλαγή ιδεών, μια διαδικασία που, όπως λένε, τους έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία, ενώ η παρουσία του Jonah στην παραγωγή πρόσθεσε σταθερή καθοδήγηση και ατελείωτη δημιουργική ενέργεια.

Ίσως αυτό που θα κάνει το RIFLE ενδιαφέρον δεν θα είναι ο θόρυβος του, αλλά η θέση του: έρχεται σε μια στιγμή όπου το Λονδίνο συρρικνώνεται πολιτισμικά, οι γειτονιές αλλάζουν ιδιοκτήτες πιο γρήγορα από τις μπάντες που εμφανίζονται, και το working-class γίνεται αισθητική αντί για βίωμα. Αν οι Rifle καταφέρουν να κρατήσουν την ωμή τους ειλικρίνεια χωρίς να γίνει προϊόν, τότε θα μιλάμε για μια σπάνια υπενθύμιση: η μουσική δεν γεννιέται στα studios, αλλά στους ανθρώπους που την χρειάζονται.