Η Kate Bush «ανεβαίνει ξανά τον λόφο» για τα παιδιά του πολέμου

Η θρυλική Βρετανίδα καλλιτέχνις κάλεσε 52 εικαστικούς να «απαντήσουν» στον στίχο "If I only could, I’d make a deal with God" από το single του 1985, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δημοπρασίας Sound & Vision, που διοργανώνεται από το Art on a Postcard. Στη δημοπρασία συμμετέχουν με πρωτότυπα έργα τους γνωστοί δημιουργοί, όπως οι Maggi Hambling CBE, Peter Doig, Charlie Calder-Potts, Corbin Shaw, Susie Hamilton, Unskilled Worker (Helen Dowdie), Ayobola Kekere-Ekun και πολλοί ακόμη. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Givergy, με αρχική τιμή πώλησης τις 100 λίρες.

«Όλοι οι πόλεμοι αφήνουν τρομακτικές πληγές: κατεστραμμένες ζωές, διαλυμένες οικογένειες, τραύματα και απώλειες σε τεράστια κλίμακα, αλλά τα παιδιά είναι πάντα εκείνα που υποφέρουν περισσότερο», δήλωσε η Kate Bush.

«Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους λιώνουν μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να στηρίξουμε το έργο του War Child, που προσφέρει άμεση βοήθεια σε παιδιά παγιδευμένα σε πολέμους, από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα, το Σουδάν και τη Συρία. Πρωτοβουλίες όπως το Sound & Vision δείχνουν πώς η τέχνη και η μουσική μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή αυτών των παιδιών. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το εγχείρημα».

Η συλλογή θα παρουσιαστεί στην Iconic Images Gallery του Λονδίνου από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Το "Running Up That Hill" γνώρισε μια εντυπωσιακή αναβίωση το 2022, όταν χρησιμοποιήθηκε στην τέταρτη σεζόν της σειράς Stranger Things του Netflix, οδηγώντας το τραγούδι στο Νο.1 των UK Charts, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία. Το 2023, ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Τον περασμένο μήνα, η Bush ανακοίνωσε την κυκλοφορία της συλλογής "The Best Of The Other Sides" σε βινύλιο και CD στις 31 Οκτωβρίου, ενώ η ψηφιακή έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη.

Η Kate Bush συμμετείχε επίσης, μαζί με τον Damon Albarn και περισσότερους από 1.000 μουσικούς, σε ένα «σιωπηλό άλμπουμ», μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία απέναντι στα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης για χρήση μουσικών έργων στην εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία Sound & Vision 2025 και τα έργα που συμμετέχουν μπορείτε να βρείτε [εδώ].