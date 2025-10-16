Daft Punk – Human After All Remixes: Είκοσι χρόνια μετά, οι μηχανές ξαναπαίζουν ανθρώπινα

Είκοσι χρόνια μετά το Human After All, οι Daft Punk επιστρέφουν για να γιορτάσουν ένα από τα πιο παρεξηγημένα και ταυτόχρονα επιδραστικά άλμπουμ τους, αλλά αυτή τη φορά μέσα από τα Remixes, τα οποία κυκλοφορούν για πρώτη φορά σε βινύλιο.

Η επανέκδοση, σε διπλό gatefold LP, θα κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί της ένα all-star line-up από δημιουργούς που αναδιαμόρφωσαν τον ήχο του ντουέτου: Justice, Soulwax, SebastiAN, Basement Jaxx, The Juan Maclean και άλλοι πολλοί, που δίνουν τη δική τους εκδοχή πάνω στον μετα-ανθρώπινο παλμό των Daft Punk.

Το Human After All, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 2005, δίχασε κοινό και κριτικούς με την ωμότητα και την επαναληπτικότητα του ήχου του, όμως, μέσα στα χρόνια, αναγνωρίστηκε ως το πιο "μηχανικά ειλικρινές" έργο του ντουέτου. Τα remixes του λειτουργούν σαν μια παράλληλη ιστορία: η στιγμή που ο ηλεκτρονικός κόσμος των 00s συνάντησε τον ψηφιακό του θεό.

Μαζί με την επανέκδοση, το γαλλικό δίδυμο ρίχνει και λίγο συλλεκτικό φετιχισμό στο τραπέζι: νέα φιγούρες Super7 ReAction, εμπνευσμένες από το βίντεο του "Technologic", με αποσπώμενα κράνη και κιθάρες, ένα μικρό τελετουργικό αντικείμενο για όσους θέλουν να ξαναγγίξουν την εποχή που τα ρομπότ είχαν ακόμα ψυχή.

Η μηχανή μπορεί να σταμάτησε να γράφει μουσική, αλλά οι Daft Punk συνεχίζουν να μας θυμίζουν κάτι ουσιώδες: το "after all", ακόμα και στον πιο ψηφιακό κόσμο, παραμένουμε ανθρώπινοι.