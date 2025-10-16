Η Taylor Swift σπάει κάθε ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι η pop είναι το πιο επικερδές είδος… αυτογνωσίας

Ίσως θα έπρεπε να το είχε ονομάσει The Life of a Golden God. Γιατί με το νέο της άλμπουμ, η Taylor Swift έκανε κάτι που μοιάζει σχεδόν μεταφυσικό: έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων της "σύγχρονης εποχής" και έφτασε αισίως στο 15ο Νο.1 άλμπουμ της καριέρας της.

Σύμφωνα με το Billboard, το The Life of a Showgirl πούλησε 4 εκατομμύρια μονάδες μέσα σε μόλις επτά ημέρες, εκ των οποίων οι 3,479,500 ήταν φυσικές πωλήσεις. Με αυτή την επίδοση, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ της Adele με το 25 (2015), το οποίο είχε σταματήσει στα 3,378,000 αντίτυπα. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, το μόνο άλλο άλμπουμ που έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια σε μία εβδομάδα είναι το No Strings Attached των NSYNC, και μιλάμε για το 2000.

Η Swift πλέον ξεπερνά τον Drake και τον JAY-Z, και γίνεται η solo καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα Νο.1 στην ιστορία των ΗΠΑ, δεύτερη μόνο πίσω από τους Beatles, που έχουν 19.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το Showgirl έσπασε και κάθε ρεκόρ streaming και βινυλίου: 680 εκατομμύρια streams την πρώτη εβδομάδα και 1,3 εκατομμύρια πωλήσεις βινυλίου, αριθμός που καμία άλλη κυκλοφορία δεν έχει αγγίξει από το 1991, όταν ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή πωλήσεων.

Και φυσικά, όλα τα 12 τραγούδια του άλμπουμ βρέθηκαν στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, με το The Fate of Ophelia να κάνει ντεμπούτο στο Νο.1. Είναι η τρίτη φορά που η Swift καταλαμβάνει ολόκληρο το top 10 ταυτόχρονα.

Το παράδοξο; Παρά τα νούμερα, οι κριτικές ήταν όλες… χλιαρές. Το Metacritic της δίνει 70, και αρκετοί τοποθετούν το Showgirl μόλις στο Νο.9 της δισκογραφίας της. Αλλά η ίδια μοιάζει να το ξέρει: «Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης», είπε χαμογελώντας στο Apple Music. «Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει όπως θέλει. Εμείς είμαστε καθρέφτες, αυτός είναι ο ρόλος μας».

Ίσως γι’ αυτό ακριβώς παραμένει ασυναγώνιστη. Γιατί κάθε φορά που κοιτάζει τον καθρέφτη, δεν βλέπει τον εαυτό της, βλέπει ολόκληρο τον κόσμο να καθρεφτίζεται πίσω της.