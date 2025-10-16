Oι Avett Brothers και ο Mike Patton ενώνουν τις αντιθέσεις τους στο "Heaven’s Breath"

Μερικές συνεργασίες μοιάζουν απίθανες, σχεδόν σαν αστείο που ειπώθηκε στο παρασκήνιο και κατά κάποιον τρόπο έγινε πραγματικότητα. Οι Avett Brothers και ο Mike Patton δεν είναι ακριβώς φυσικοί σύμμαχοι, οι πρώτοι εκπροσωπούν την καρδιά της αμερικανικής folk με τις γλυκές αρμονίες τους, ο δεύτερος είναι ο αιώνιος χαμαιλέοντας της εναλλακτικής σκηνής, ο άνθρωπος που μπορεί να μετατραπεί από κλασικό τραγουδιστή σε δαίμονα του avant-garde μέσα σε δύο στίχους.

Κι όμως, το επερχόμενο άλμπουμ τους, AVTT/PTTN, έρχεται στις 14 Νοεμβρίου για να αποδείξει ότι οι αντιθέσεις μπορούν να συγκατοικήσουν με απόλυτη ένταση. Το νέο single, "Heaven’s Breath", είναι το δεύτερο (και τελευταίο) δείγμα πριν την κυκλοφορία. Ένα κομμάτι πιο βαρύ, πιο σκοτεινό, με fuzz κιθάρες και μια ορμή που φλερτάρει με το post-punk. Ο Patton κρατά τα ηνία στα φωνητικά, ενώ οι Avetts χτίζουν γύρω του ένα αρμονικό τείχος που ανασαίνει σαν προσευχή σε καταιγίδα.

«Ήθελα να "γυρίσουμε λίγο τη λάμα"», λέει ο Scott Avett, περιγράφοντας την πρώτη του συμβολή στο project. Δεν υπερβάλλει. Ο ήχος θυμίζει την ώρα που το φως πέφτει πάνω σε ένα σκουριασμένο αμάξι, παρατημένο στην έρημο και το κάνει να λάμπει.

Ο δίσκος περιλαμβάνει εννέα κομμάτια, σε παραγωγή των Patton, Scott Avett και του Dana Nielsen (γνωστού για συνεργασίες με Metallica και Rihanna). Κι αν κάτι δείχνει το "Heaven’s Breath", είναι πως αυτό το project δεν γεννήθηκε από κάποιο συμβόλαιο, αλλά από ένα κοινό πάθος να διαλυθούν οι ταμπέλες ανάμεσα στο gospel, το grunge και το παράλογο.

«Ο Mike είναι κομμάτι του DNA μας, της νεότητάς μας», είπε ο Scott. «Τον μελετούσαμε. Ήταν είδωλο τότε, φίλος τώρα». Ο Patton, φυσικά, απάντησε με τον δικό του τρόπο: «Ήταν σαν να έπρεπε να γίνω ο μακρινός ξάδερφος, αυτός που τον κρατούσαν χρόνια στο κοτέτσι και τον έβγαλαν έξω μετά από καιρό».

Αν αυτό δεν είναι η πιο Patton φράση που ειπώθηκε ποτέ, τότε δεν ξέρουμε ποια είναι. Το AVTT/PTTN υπόσχεται να είναι μια από εκείνες τις συνεργασίες που δεν εξηγούνται, απλώς συμβαίνουν — σαν ηλεκτρική καταιγίδα που ξεσπάει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς ουρανούς.