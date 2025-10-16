Πληροφορίες

Οι She's In Parties μπερδεύουν τα όνειρα με την πραγματικότητα

Το λονδρέζικο κουαρτέτο She’s In Parties κυκλοφορεί το "Are You Dreaming?", ένα κομμάτι που αιωρείται ανάμεσα στη μνήμη και στο όνειρο με τη φωνή της Katie Dillon να κινείται σαν ψίθυρος μέσα σε μια ομίχλη.

She's In Parties
Avopolis Team

Κάποια τραγούδια είναι σαν να σε ρουφάνε σε μια ονειρική ομίχλη από μνήμες και ψίθυρους. Το "Are You Dreaming?" των She’s In Parties είναι ένα τέτοιο τραγούδι, με μια μελωδία που ακροβατεί ανάμεσα στην αγρύπνια και στο ασυνείδητο, εκεί όπου η ζωή και το όνειρο μοιράζονται το ίδιο φως.

Η Katie Dillon, Ιρλανδή που βρέθηκε στο Λονδίνο κυνηγώντας μια νέα αρχή, γράφει για εκείνη την αίσθηση του να χάνεις τον έλεγχο όταν η πόλη σε καταπίνει, και τα όνειρα γίνονται πιο αληθινά από την ημέρα. «Όποτε νιώθω ότι χάνω τον έλεγχο, τα όνειρά μου γίνονται πιο έντονα», λέει. «Κι όταν μετακόμισα στο Λονδίνο, όλα θόλωσαν· δεν ήξερα αν ξυπνάω ή συνεχίζω να ονειρεύομαι». Από αυτό το θολό σημείο ανάμεσα στο φως και τη σκιά γεννήθηκε το κομμάτι.

Μαζί με τους Herbie Wiseman (κιθάρα), Charlie Johnson (μπάσο) και Matt Carman (τύμπανα), οι She’s In Parties χτίζουν ένα ηχητικό σύμπαν που θυμίζει Cocteau Twins, Tears for Fears, και The Cure, αλλά χωρίς να εγκλωβίζονται στη νοσταλγία. Είναι σαν να πήραν τη μελαγχολία των 80s και να την έλουσαν με ένα σύγχρονο φως, θολό και ηλεκτρισμένο ταυτόχρονα.

Μετά το ντεμπούτο EP τους End Scene το 2023, έγιναν μια από τις πιο μαγνητικές νέες παρουσίες της βρετανικής σκηνής· ένα συγκρότημα που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να υπνωτίσει.

Το "Are You Dreaming?", που κυκλοφορεί σε βινύλιο στις 7 Νοεμβρίου από τη Submarine Cat, είναι μια πρόσκληση να χαθείς μέσα στα ίδια σου τα όνειρα. Κι αν, στο τέλος, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είσαι ξύπνιος ή κοιμάσαι, τότε ίσως να έχει πετύχει τον σκοπό του.

 

 

 

