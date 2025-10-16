Ο Bob Mould ξαναβρίσκει το riff της ζωής του και οι Sugar επιστρέφουν

Οι Sugar, το alt-rock τρίο που ο Bob Mould σχημάτισε μετά τη διάλυση των Hüsker Dü, επιστρέφουν, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ο Mould επανενώνεται με τον αυθεντικό μπασίστα David Barbe και τον ντράμερ Malcolm Travis για συναυλίες τον Μάιο του 2026 σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, αλλά και με νέο τραγούδι, το "House of Dead Memories".

«Είναι ένα κομμάτι για μια αποτυχημένη σχέση, τίποτα πρωτόγνωρο για μένα», είπε ο Mould στο Rolling Stone, «αλλά το ριφ είναι καθαρά Sugar και το να ξαναπαίξουμε μαζί ύστερα από τόσα χρόνια ήταν απλώς διασκεδαστικό».

Η μπάντα είχε ξαναβρεθεί το 2011, για τα 20 χρόνια της, χωρίς όμως συνέχεια. Ο Mould συνέχισε τη σόλο καριέρα του, κυκλοφορώντας φέτος το Here We Go Crazy. Όμως, ύστερα από ένα στούντιο session πέρσι, οι τρεις αποφάσισαν πως «τώρα ήταν η στιγμή».

Όσο για το μέλλον, ο Mould κρατά χαμηλά τον πήχη: «Δεν θέλω να βιαστώ. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, μπορεί να υπάρξουν κι άλλα τραγούδια, κι άλλες συναυλίες. Προς το παρόν, απλώς θέλω να δω αν μας θυμούνται ακόμα».