Μπορεί να επιστρέφουν οι Sugar;

Τριάντα χρόνια μετά τη διάλυσή τους, οι Sugar μοιάζουν έτοιμοι να ξυπνήσουν από τον λήθαργο.

Τριάντα χρόνια μετά τη διάλυσή τους, όλα δείχνουν πως ο Bob Mould ετοιμάζει την αναβίωση του εμβληματικού τριού των ’90s. Τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκαν νέοι λογαριασμοί στα social media με το όνομα @sugarcopperblue — πρώτα στο Instagram, έπειτα στο Facebook, TikTok, Threads, Bluesky και YouTube. Χωρίς ανακοινώσεις ή λεζάντες, μόνο μικρά βίντεο-αποσπάσματα από live εμφανίσεις του συγκροτήματος. Το πραγματικά ύποπτο; Ανάμεσα στους πρώτους followers βρίσκονται οι Bob Mould, David Barbe και Malcolm Travis — δηλαδή, οι ίδιοι οι Sugar.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1992, αμέσως μετά τη διάλυση των Hüsker Dü, και σε μόλις τρία χρόνια ζωής κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή του alternative rock με το Copper Blue — ένα άλμπουμ-ορόσημο, που χάρισε διαχρονικά κομμάτια όπως τα “If I Can’t Change Your Mind” και “Changes Ακολούθησαν το Beaster (1993) και το File Under: Easy Listening (1994), πριν το συγκρότημα διαλυθεί ξαφνικά το 1995.

Έκτοτε, το Copper Blue έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές — με πιο πρόσφατη τη remastered έκδοση για τα 30 χρόνια του το 2022. Ο Mould είχε ήδη γιορτάσει τα 20 χρόνια του άλμπουμ το 2012, ερμηνεύοντάς το ολόκληρο στις συναυλίες του.

Οι νέες ψηφιακές κινήσεις, λοιπόν, μπορεί να σημαίνουν πολλά: μια πολυτελή επανέκδοση, μια επετειακή περιοδεία ή, ποιος ξέρει, μια πραγματική επανασύνδεση του συγκροτήματος — την πρώτη μετά από τρεις δεκαετίες. Προς το παρόν, κανείς δεν μιλά. Αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι “σιγοβράζει” στο στρατόπεδο των Sugar — και οι φαν αρχίζουν ήδη να ελπίζουν.

 

 

