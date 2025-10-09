Πληροφορίες

Οι Black Label Society επιστρέφουν με το "Broken And Blind"

Το νέο single σηματοδοτεί μια σκοτεινή, μελαγχολική επιστροφή για τους Black Label Society, με τον Zakk Wylde να ισορροπεί ανάμεσα στη σκληρότητα και την εξομολόγηση.

Black Label Society
Avopolis Team

Οι Black Label Society επέστρεψαν με νέο single με τίτλο “Broken And Blind”, το οποίο έκανε πρεμιέρα το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου. Το βίντεο συνοδεύεται από τη χαρακτηριστικά επιβλητική σκηνοθεσία του Justin H. Reich, μόνιμου συνεργάτη του συγκροτήματος, και μεταφέρει οπτικά την ωμή ένταση και το σκοτεινό λυρισμό που χαρακτηρίζουν τον ήχο τους.

Παρά τις δύο νέες κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών, το συγκρότημα δεν έχει ακόμη αποκαλύψει επίσημες πληροφορίες για το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα στο 2024. Οι φαν, φυσικά, παραμένουν σε αναμμένα κάρβουνα — ο Zakk Wylde, ιδρυτής, κιθαρίστας και φωνή των Black Label Society, έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται για το πιο «εσωστρεφές αλλά και σκληρό» υλικό τους μέχρι σήμερα.

Προς το παρόν, ο Wylde μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στα δύο μουσικά του «παιδιά»: τους Black Label Society και το Zakk Sabbath, το tribute σχήμα του στους Black Sabbath, που ετοιμάζεται για φθινοπωρινή περιοδεία στις ΗΠΑ στα τέλη του μήνα.

Η αίσθηση που αφήνει το “Broken And Blind” είναι πως η νέα εποχή των Black Label Society πλησιάζει — πιο ώριμη, πιο σκοτεινή, και ίσως πιο προσωπική από ποτέ.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

