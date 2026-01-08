Brian May: «Νιώθω απελπισμένος για τον κόσμο των ανθρώπων»

Ο Brian May μίλησε πρόσφατα με έντονη ανησυχία για την κατάσταση του κόσμου, εκφράζοντας βαθιά απαισιοδοξία για το μέλλον της ανθρωπότητας σε συνέντευξή του στο Radio Times.

Ο θρυλικός κιθαρίστας των Queen αναφέρθηκε σε άγρυπνες νύχτες και σε μια διαρκώς αυξανόμενη απόγνωση απέναντι στα παγκόσμια ζητήματα, αποκαλύπτοντας ένα έντονο αίσθημα απογοήτευσης από τη σύγχρονη κοινωνία. «Νιώθω απελπισμένος με τον κόσμο των ανθρώπων. Με κρατά ξύπνιο τα βράδια», δήλωσε. «Η σκληρότητα, η άγνοια, τα ψέματα, η αναθεώρηση της ιστορίας. Πιστεύω ότι η κατανόηση και η αγάπη για την τέχνη και τη μουσική καθιστούν αδύνατο να είσαι άνθρωπος που θέλει να βγει έξω και να φερθεί με σκληρότητα στους άλλους».

Ο May συνέχισε, επεκτείνοντας τις σκέψεις του γύρω από το σημερινό κοινωνικό κλίμα και την ικανότητα της ανθρωπότητας για ενσυναίσθηση. «Υπάρχει τόσος πόνος στον κόσμο. Γιατί να θέλουμε να τον αυξήσουμε;» είπε. «Έχουμε χάσει την ικανότητα να συζητάμε και να σεβόμαστε την άποψη του άλλου· ζούμε μια φρικτή πόλωση».

Οι ειλικρινείς τοποθετήσεις του κιθαρίστα αναδεικνύουν τη δυσκολία του να διατηρήσει την αισιοδοξία του σε έναν ολοένα και πιο διχασμένο κόσμο. Η απαισιοδοξία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε κοινωνικά ζητήματα, αλλά επεκτείνεται και σε ευρύτερες περιβαλλοντικές και πλανητικές ανησυχίες, που τον απασχολούν εδώ και χρόνια τόσο ως επιστήμονα όσο και ως ακτιβιστή.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο May έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη για μια «ριζική αλλαγή φιλοσοφίας» στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη Γη και τα υπόλοιπα είδη, εν μέσω κλιματικής κρίσης και ρύπανσης. Ο αστροφυσικός που έγινε ροκ σταρ έχει τονίσει πολλές φορές ότι η ανθρωπότητα πρέπει πρώτα «να τακτοποιήσει τη συμπεριφορά της στον ίδιο της τον πλανήτη πριν επιχειρήσει να εξερευνήσει το Διάστημα».

Η δράση του May εκτείνεται πολύ πέρα από τη μουσική. Είναι αντιπρόεδρος της RSPCA και ιδρυτής της καμπάνιας Save Me κατά του κυνηγιού της αλεπούς, αποδεικνύοντας τη μακρόχρονη δέσμευσή του στην προστασία των ζώων. Παράλληλα, έχει προτείνει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως τη διοργάνωση μιας συναυλίας τύπου Live Aid με αποκλειστικό στόχο την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή, πιστεύοντας ότι ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη.

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες του Brian May αντικατοπτρίζουν τη μοναδική του οπτική ως καλλιτέχνη και επιστήμονα: έναν συνδυασμό καλλιτεχνικής ευαισθησίας και επιστημονικής γνώσης, που του επιτρέπει να μιλά με σαφήνεια για την κρισιμότητα των παγκόσμιων προκλήσεων, διατηρώντας την ελπίδα ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα και η συμπόνια μπορούν ακόμη να κάνουν τη διαφορά.