Οι Puscifer αποκαλύπτουν το "ImpetuoUs" και ανάβουν το τελικό φιτίλι για το νέο άλμπουμ

Με το "ImpetuoUs", οι Puscifer δίνουν το τελευταίο και πιο αποκαλυπτικό δείγμα από το νέο τους άλμπουμ Normal Isn’t, λίγο πριν την κυκλοφορία του στις 6 Φεβρουαρίου, προϊδεάζοντας για έναν πιο ωμό και κιθαριστικό δίσκο.

Puscifer
Avopolis Team

Οι Puscifer κυκλοφόρησαν το "ImpetuoUs", το τρίτο και τελευταίο δείγμα μέσα από το πολυαναμενόμενο νέο τους άλμπουμ Normal Isn’t, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Φεβρουαρίου. Την ανακοίνωση έκανε το ίδιο το συγκρότημα μέσω Instagram, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για το τελικό preview πριν από την πλήρη κυκλοφορία του δίσκου.

Μαζί με το νέο κομμάτι, ο Maynard James Keenan μοιράστηκε σκέψεις γύρω από τη δημιουργική διαδικασία και την περιέργειά του για το πώς θα το προσλάβουν οι ακροατές. «Ανυπομονώ να ακούσω πού θα οδηγήσει αυτό το τραγούδι τον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δημιουργοί συχνά ξεχνούν πως λειτουργούν σαν «ξυλουργοί», έχοντας ζήσει με ένα τραγούδι από τη στιγμή που δεν ήταν παρά «ένας σωρός από σανίδες».

Ο Keenan στάθηκε επίσης στη διαφορά ανάμεσα στην οπτική των δημιουργών και εκείνη των ακροατών: «Η δική μας προοπτική μπορεί να διαφέρει από αυτήν του τελικού “κατοίκου” του χώρου που έχουμε κατασκευάσει. Καταφύγιο, γέφυρα ή αγχόνη; Φέρετρο; Έχει ενδιαφέρον να δούμε».

Το "ImpetuoUs" ανεβάζει ακόμη περισσότερο την προσμονή για το Normal Isn’t, έναν δίσκο που σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη στον ήχο και τη δημιουργική κατεύθυνση των Puscifer. Πρόκειται για την επιστροφή τους μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς διαδέχεται το Existential Reckoning του 2020.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσω Puscifer Entertainment / Alchemy Recordings / BMG και περιλαμβάνει συνολικά 11 κομμάτια, ανάμεσά τους τα ήδη γνωστά "Self Evident" και "Pendulum", καθώς και το νέο "ImpetuoUs". Η διαδικασία σύνθεσης και ηχογράφησης πραγματοποιήθηκε σε διάφορα μέρη (στην Αριζόνα, στο Λος Άντζελες αλλά και εν κινήσει, κατά τη διάρκεια της περσινής περιοδείας Sessanta) κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δώσει στον δίσκο έναν πιο ωμό και κιθαριστικό χαρακτήρα, διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες δουλειές του σχήματος.

 

 

 

