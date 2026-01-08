Νέο teaser από τον Morrissey για το "Make Up Is A Lie" και υπαινιγμοί για άλμπουμ

Η πρώτη γεύση από νέο υλικό έρχεται λίγο μετά την επιβεβαίωση, τον περασμένο μήνα (19 Δεκεμβρίου), ότι ο πρώην frontman των Smiths υπέγραψε νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sire Records. Λίγες ημέρες αργότερα, ανήμερα Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), ο Morrissey δημοσίευσε στον επίσημο ιστότοπό του και στα social media το tracklist ενός ολοκαίνουριου άλμπουμ.

Αρχικά, αρκετοί fans υπέθεσαν ότι επρόκειτο για το πολυκαθυστερημένο Bonfire Of Teenagers. Ωστόσο, η νέα λίστα τραγουδιών δείχνει ξεκάθαρα πως πρόκειται για ένα εντελώς νέο έργο, με κομμάτια όπως τα “The Monsters Of Pig Alley”, “Headache” και “You’re Right, It’s Time”.

Παρότι οι βασικές λεπτομέρειες του άλμπουμ (τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας) παραμένουν άγνωστες, ο Morrissey άφησε τις τελευταίες ημέρες μια σειρά από διαδικτυακά «ψίχουλα». Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ανέβασε στο Instagram μια εικόνα που έγραφε απλώς «January 9», ενώ την επόμενη ημέρα δημοσίευσε το αινιγματικό μήνυμα: «By midnight came an outburst so much louder than a cloudburst».

Πλέον, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δημοσιεύοντας ανάρτηση με τη φράση «new music», συνοδευόμενη από ένα σύντομο απόσπασμα ακυκλοφόρητου τραγουδιού. Στο preview ακούγεται η χαρακτηριστική φωνή του Morrissey πάνω σε μια πιο φωτεινή, αισιόδοξη μελωδία, με τον ίδιο να τραγουδά επαναλαμβανόμενα τον στίχο «She said, make up, make up is a lie», πριν το κομμάτι αλλάξει διάθεση και επιστρέψει σε πιο μελαγχολικό τόνο με τη φράση «I soon return to Paris».

Με βάση τους στίχους, όλα δείχνουν πως πρόκειται για το “Make Up Is A Lie”, τραγούδι που εμφανίζεται ως το τρίτο κομμάτι στο tracklist του νέου άλμπουμ. Υπό αυτό το πρίσμα, η φράση «By midnight came an outburst so much louder than a cloudburst» ενδέχεται να αποτελεί επίσης στίχο του ίδιου τραγουδιού, ενώ η ένδειξη «January 9» παραπέμπει πιθανότατα στην κυκλοφορία του single την ερχόμενη Παρασκευή.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Medium, το 2025, ο Morrissey είχε αποκαλύψει ότι είχε ολοκληρώσει ακόμη ένα άλμπουμ, ξεχωριστό από το Bonfire Of Teenagers, το οποίο όμως δεν είχε καταφέρει να κυκλοφορήσει. Όπως ανέφερε, το υλικό ηχογραφήθηκε εκ νέου στη Γαλλία στα τέλη του 2023, με νέο τίτλο, αρκετές αλλαγές στο tracklist και έξι ολοκαίνουρια τραγούδια.

Τα προβλήματα γύρω από το Bonfire Of Teenagers ξεκινούν από το 2022, όταν ο Morrissey ανακοίνωσε ότι αποσύρεται οικειοθελώς από τη συνεργασία του με την Capitol Records, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη επιβεβαιώσει την κυκλοφορία του άλμπουμ. Στο αρχικό υλικό συμμετείχε και η Miley Cyrus, η οποία αργότερα ζήτησε να αφαιρεθούν τα φωνητικά της, σε μια κίνηση που αποδόθηκε στις πολιτικές θέσεις του Morrissey. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ανήκει στην άκρα δεξιά, ενώ ο πρώην συνεργάτης του Johnny Marr έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το ζήτημα αυτό «έχει ρίξει σκιά στους The Smiths».

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται —όπως όλα δείχνουν— πολύ σύντομα.