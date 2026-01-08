Πληροφορίες

Ο Bruno Mars μπαίνει ξανά στο παιχνίδι με το "The Romantic" και βάζει τέλος στη δεκαετή σιωπή

Ο Bruno Mars ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο "The Romantic", βάζοντας τέλος σε μια δεκαετή αναμονή για καινούριο προσωπικό υλικό.

Bruno Mars
Avopolis Team

Ο Αμερικανός τραγουδοποιός και παραγωγός κυκλοφόρησε τον πιο πρόσφατο solo δίσκο του, το πολυβραβευμένο με Grammy 24K Magic, το 2016. Στη συνέχεια, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Anderson .Paak σχηματίζοντας το ντουέτο Silk Sonic, που κυκλοφόρησε το άλμπουμ An Evening With Silk Sonic το 2021.

Τα τελευταία χρόνια, ο Mars παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριος μέσα από σημαντικές συνεργασίες: συνυπέγραψε τη μεγάλη επιτυχία Die With A Smile με τη Lady Gaga, συνεργάστηκε με τη Rosé των BLACKPINK στο τραγούδι APT., ενώ συμμετείχε και στο single Fat Juicy & Wet της Sexyy Red.

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Bruno Mars αποκάλυψε ότι το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του έχει πλέον ολοκληρωθεί, δίνοντας τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του. Το The Romantic θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ το πρώτο single αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Μαζί με την ανακοίνωση, ο Mars έδωσε στη δημοσιότητα και το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει μια ασπρόμαυρη εικονογράφηση του ίδιου, προϊδεάζοντας για έναν πιο κλασικό και συναισθηματικά φορτισμένο τόνο στο νέο κεφάλαιο της δισκογραφίας του.

 

