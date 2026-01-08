Η Robyn επιστρέφει με το "Sexistential", το πιο εκστατικό της άλμπουμ

Το Sexistential είναι ο πιο εκστατικός δίσκος που έχει δημιουργήσει ποτέ η Robyn. Μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της σύγχρονης μουσικής επιστρέφει με τον ήχο που την καθόρισε. Το άλμπουμ περιλαμβάνει εννέα απόλυτα παιχνιδιάρικα pop τραγούδια που συνδέονται με την τριλογία του Body Talk – μια εποχή ορόσημο για την Robyn – σχεδιασμένα ώστε να μοιάζουν «σαν ένα διαστημόπλοιο που διασχίζει την ατμόσφαιρα με τρομερή ταχύτητα και έπειτα συντρίβεται», όπως λέει η ίδια. «Έτσι ένιωθα - σαν να είχα ζήσει όλες αυτές τις εμπειρίες ψάχνοντας πολύ μακριά στο διάστημα, και τώρα συντρίβομαι πίσω στον εαυτό μου».

Σε συμπαραγωγή κυρίως με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Klas Åhlund, το Sexistential είναι δυναμικό και κοφτό, διεκδικητικό τόσο απέναντι στη συναισθηματική όσο και στη βιολογική απόλαυση, την ανάγκη και την τρυφερότητα. Ο τίτλος του άλμπουμ ξεκίνησε ως εσωτερικό αστείο, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι εξέφραζε όλα όσα ήθελε να πει. «Η εξερεύνηση της αισθησιακής μου ζωής είναι το ίδιο συναίσθημα με το να γράφω ένα καλό τραγούδι», εξηγεί. «Είναι ένα πανέμορφο, ευαίσθητο είδος δόνησης που απαιτεί πολλή δουλειά για να παραμείνει ζωντανό. Νιώθω ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να παραμένω σε διέγερση – δεν χρειάζεται καν να αφορά το σεξ, αλλά να νιώθω αισθησιακή και να με ελκύουν πράγματα που απολαμβάνω, και να μην αφήνω τίποτα να το καταπνίγει αυτό».

Για να γιορτάσει την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ, η Robyn κυκλοφόρησε δύο τραγούδια μέσα από αυτό. Χτίζοντας πάνω στην επιτυχία του πολυβραβευμένου πρώτου single “Dopamine”, τα νέα singles “Talk To Me” και “Sexistential” αποκαλύπτουν ακόμα περισσότερα για μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές της δεκαετίας. Τα δύο singles συνοδεύονται και από βίντεο και συγκεκριμένα, ένα lyric video για το “Sexistential” και ένα music video για το “Talk To Me’, σε σκηνοθεσία του Casper Sejersen.

To Sexistential θα κυκλοφορήσει σε LP (σε διάφορες εκδοχές), CD, κασέτα και ψηφιακά και είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελίες .

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ SINGLES