Πληροφορίες

Η Robyn επιστρέφει με το "Sexistential", το πιο εκστατικό της άλμπουμ

Η Robyn ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ένατου studio άλμπουμ της “Sexistential” που θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως στις 27 Μαρτίου, μέσω της Young.

Robyn
Φωτ.: Marili Andre
Avopolis Team

Το Sexistential είναι ο πιο εκστατικός δίσκος που έχει δημιουργήσει ποτέ η Robyn. Μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της σύγχρονης μουσικής  επιστρέφει με τον ήχο που την καθόρισε. Το άλμπουμ περιλαμβάνει εννέα απόλυτα παιχνιδιάρικα pop τραγούδια που συνδέονται με την τριλογία του Body Talk – μια εποχή ορόσημο για την Robyn  σχεδιασμένα ώστε να μοιάζουν «σαν ένα διαστημόπλοιο που διασχίζει την ατμόσφαιρα με τρομερή ταχύτητα και έπειτα συντρίβεται», όπως λέει η ίδια. «Έτσι ένιωθα - σαν να είχα ζήσει όλες αυτές τις εμπειρίες ψάχνοντας πολύ μακριά στο διάστημα, και τώρα συντρίβομαι πίσω στον εαυτό μου».

Σε συμπαραγωγή κυρίως με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Klas Åhlund, το Sexistential είναι δυναμικό και κοφτό, διεκδικητικό τόσο απέναντι στη συναισθηματική όσο και στη βιολογική απόλαυση, την ανάγκη και την τρυφερότητα. Ο τίτλος του άλμπουμ ξεκίνησε ως εσωτερικό αστείο, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι εξέφραζε όλα όσα ήθελε να πει. «Η εξερεύνηση της αισθησιακής μου ζωής είναι το ίδιο συναίσθημα με το να γράφω ένα καλό τραγούδι», εξηγεί. «Είναι ένα πανέμορφο, ευαίσθητο είδος δόνησης που απαιτεί πολλή δουλειά για να παραμείνει ζωντανό. Νιώθω ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να παραμένω σε διέγερση – δεν χρειάζεται καν να αφορά το σεξ, αλλά να νιώθω αισθησιακή και να με ελκύουν πράγματα που απολαμβάνω, και να μην αφήνω τίποτα να το καταπνίγει αυτό».

Για να γιορτάσει την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ, η Robyn κυκλοφόρησε δύο τραγούδια μέσα από αυτό. Χτίζοντας πάνω στην επιτυχία του πολυβραβευμένου πρώτου single “Dopamine”, τα νέα singles “Talk To Me” και “Sexistential” αποκαλύπτουν ακόμα περισσότερα για μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές της δεκαετίας. Τα δύο singles συνοδεύονται και από βίντεο και συγκεκριμένα,  ένα lyric video για το “Sexistential” και ένα music video για το “Talk To Me’, σε σκηνοθεσία του Casper Sejersen.

To Sexistential θα κυκλοφορήσει σε LP (σε διάφορες εκδοχές), CD, κασέτα και ψηφιακά και είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελίες.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ SINGLES

https://robyn.y-r.co/talktome

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Morrissey

Νέο teaser από τον Morrissey για το "Make Up Is A Lie" και υπαινιγμοί για άλμπουμ

Ο Morrissey έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser από το επερχόμενο νέο του single με τίτλο "Make Up Is A...
Bruno Mars

Ο Bruno Mars μπαίνει ξανά στο παιχνίδι με το "The Romantic" και βάζει τέλος στη δεκαετή σιωπή

Ο Bruno Mars ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο "The Romantic",...
Four Owls

Οι Four Owls έρχονται στην Αθήνα για ένα live καθαρής hip hop αλήθειας

Οι θρυλικές κουκουβάγιες της High Focus πετούν στην Αθήνα, ανάβοντας τη φλόγα για μια εκρηκτική...

Featured

David Bowie

David Bowie: Eπιτελώντας το φύλο πριν τη Judith Butler

Με αφορμή τα 79 χρόνια από τη γέννηση του David Bowie, η Εύη Παπαγιάννη εξερευνά την αέναη...
Dry Cleaning – Secret Love

Dry Cleaning – Secret Love

Ο Θανάσης Μήνας ακούει το τρίτο και καλύτερο άλμπουμ της ανερχόμενης λονδρέζικης post-punk μπάντας.
Greek χατζημέταλ vol. 2025

The state of Greek χατζημέταλ vol. 2025

Χατζή-metal or no metal at all ! 4+1 δίσκοι του heavy metal του παλιού, του ελληνικού, του...

Best of Network