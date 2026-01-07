Οι Cribs κυκλοφορούν το νέο single "Never the Same""

Οι Cribs ανοίγουν το 2026 με νέο single, το "Never The Same", προαναγγέλλοντας το επερχόμενο άλμπουμ τους Selling A Vibe, που κυκλοφορεί στις 9 Ιανουαρίου μέσω της PIAS. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του trans-Atlantic σχήματος μετά το Night Network του 2020.

Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Ryan Jarman περιγράφει το "Never The Same" ως μια επιστροφή στην αρχική φιλοσοφία του συγκροτήματος: λιτό, σύντομο, «χωρίς περιττό λίπος», με έναν ήχο streamlined και κομψό. Παράλληλα, οι στίχοι λειτουργούν σχεδόν αντιφατικά, μιλώντας για την αίσθηση του να είσαι διαφορετικός άνθρωπος σε αυτή τη φάση της ζωής σου και για τη νοσταλγία ενός παλιού χάους που, όσο κι αν λείπει, ίσως δεν θα μπορούσε πια να υπάρξει.

Με τα αδέλφια Jarman να ζουν πλέον σε τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας και το συγκρότημα να νιώθει εγκλωβισμένο στον κύκλο «κυκλοφορία–περιοδεία–κυκλοφορία», οι The Cribs συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να επανασυνδεθούν πρώτα ως οικογένεια και μετά ως μπάντα. Ένα καλοκαίρι χωρίς μουσική και χωρίς σύνθεση λειτούργησε ως επανεκκίνηση, δίνοντάς τους τον χώρο να ξαναβρούν τη μεταξύ τους σχέση έπειτα από 20 χρόνια κοινής πορείας.

Ο μπασίστας και τραγουδιστής Gary Jarman αποκαλύπτει ότι το "Never The Same" γράφτηκε μέσα σε λίγες ώρες, το βράδυ που επέστρεψαν από την Ιταλία, μετά τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ Away From Home του Louis Tomlinson. Αρχικά, το κομμάτι προοριζόταν –τουλάχιστον ως ιδέα– για άλλον καλλιτέχνη, κάτι που τους απελευθέρωσε δημιουργικά και τους βοήθησε να μην το υπεραναλύσουν. «Σε μια άλλη εκδοχή της πραγματικότητας, θα μπορούσε να είναι τραγούδι του Louis», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το video του single αποτελεί επίσης DIY υπόθεση. Οι Cribs σκηνοθέτησαν και επιμελήθηκαν μόνοι τους το clip, γυρισμένο σε 8mm φιλμ κατά τη διάρκεια της αμερικανικής τους περιοδείας, με πλάνα από συναυλίες και backstage στιγμές στο Σαν Ντιέγκο. Ο Ryan ανέλαβε τα περισσότερα γυρίσματα και ο Gary το μοντάζ, επιδιώκοντας ένα αποτέλεσμα αυθόρμητο, ειλικρινές και ανθρώπινο.

Το Selling A Vibe σηματοδοτεί μια επιστροφή σε πιο αυθεντικές σχέσεις και μια συνειδητή απομάκρυνση από γνώριμες φόρμες. Όπως τονίζει ο Gary Jarman στο ΔΤ, τα τραγούδια του Selling A Vibe είναι πιο ανοιχτά και προσωπικά από ποτέ, κάτι που κάνει την κυκλοφορία τους αγχωτική αλλά και ουσιαστική. «Δεν μας ενδιαφέρει πια αν θα χαρακτηριστεί indie rock ή punk. Το μόνο που θέλουμε είναι ο κόσμος να συνδεθεί με τα τραγούδια και τους στίχους. Αν είναι για όλους, τότε ίσως αυτό να είναι και το πιο φιλόδοξο άλμπουμ που έχουμε κάνει».