Ο Neil Young δημοσίευσε ένα ιστορικό live με τους Crazy Horse από το 1970

Ο Neil Young έδωσε στη δημοσιότητα μια σπάνια live ηχογράφηση από πρώιμη συναυλία του με τους Crazy Horse, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1970 στο Music Hall του Σινσινάτι, στο Οχάιο. Το set περιλαμβάνει κλασικές εκτελέσεις τραγουδιών όπως τα “Sugar Mountain”, “Down By The River” και “Cinnamon Girl”, αποτυπώνοντας τον Young σε μια καθοριστική στιγμή της καριέρας του.

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, η συγκεκριμένη συναυλία έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς σηματοδότησε το live ντεμπούτο των “Don’t Let It Bring You Down” και “Come On Baby Let’s Go Downtown”, αλλά και την πρώτη φορά που ο Young διασκεύασε ζωντανά το “It Might Have Been” του Joe London.

Η ηχογράφηση του 16 τραγουδιών set ανέβηκε στο Neil Young Archives χωρίς ιδιαίτερη προαναγγελία, μέσα στις γιορτές, ως ένα δώρο προς τους fans του καλλιτέχνη με αφορμή το Winter Solstice. Παρότι ο Neil Young και οι Crazy Horse είχαν δώσει πάνω από 40 συναυλίες μαζί μέσα στο 1969, το live του Σινσινάτι θεωρείται η παλαιότερη γνωστή ηχογράφηση της συνεργασίας τους που έχει διατεθεί στο ευρύ κοινό.

Την περίοδο εκείνη, οι Crazy Horse αποτελούνταν από τον Danny Whitten, στενό συνεργάτη του Young μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1972, καθώς και τους Billy Talbot, Ralph Molina και Jack Nitzsche. Το 1970, ο Young ήταν παράλληλα μέλος των Crosby, Stills, Nash & Young, με τις εμφανίσεις του με τους Crazy Horse να γεμίζουν κάθε διαθέσιμο κενό στο πρόγραμμά του.

Ο Neil Young δεν έχει εμφανιστεί ζωντανά με τους Crazy Horse από το 2024, ενώ έκτοτε περιοδεύει με το νέο του σχήμα, τους The Chrome Hearts, με τους οποίους πραγματοποίησε και headline εμφάνιση στο Glastonbury Festival το περασμένο καλοκαίρι. Το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη με την ίδια μπάντα, ξεκινώντας την περιοδεία του στις 19 Ιουνίου από το Heaton Park στο Μάντσεστερ, πριν συνεχίσει σε Γαλλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία και Ιταλία.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και δύο εμφανίσεις σε φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο: το νέο Blenheim Palace Festival, που θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό χώρο του Blenheim Palace, καθώς και το επίσης καινούριο camping φεστιβάλ State Fayre, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τους Kings of Leon και τους The Lumineers, στο Chelmsford του Essex, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026.